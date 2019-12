Voller Nikolausstiefel für Händler

09.12.2019 Handel

Weihnachtseinkauf zieht an

„In der hinter uns liegenden Woche liegen die Geschäfte auch für die Händler in den Innenstädten vielerorts sehr gut“, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) am Sonntag. Vor dem zweiten Advent waren viel mehr Händler mit dem Weihnachtseinkauf zufrieden. Insbesondere die Stadtzentren waren am Samstag voll und Kunden suchten die stationären Geschäfte auf.

Der Nikolaustag setzte einen wichtigen Impuls. für die Geschenke im Nikolausstiefel haben die Verbraucher 860 Millionen Euro springen lassen. 94 Prozent der Geschenke sind für die Kinder im Durchschnitt mit 26 Euro und für den Partner für 21 Euro vorgesehen. Noch einmal 23 Prozent geben rund 22 Euro für weitere Familienmitglieder aus. Mehrfachnennungen waren möglich.

Den größten Teil auf dem Nikolausteller nahmen Blumen ein, gefolgt von Büchern und Schreibwaren. Lebensmittel stehen an vierter Stelle. Rund acht Prozent der Befragten haben in diesem Jahr mehr als 2018 ausgegeben.

roRo