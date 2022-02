04.02.2022 Handel

Alte Fragen bleiben ungelöst

Rund zwei Wochen vor dem EU-Afrika-Gipfel hat Luke Ming Flanagan von den irischen Linken im Agrarausschuss des Europaparlamentes den Entwurf für eine Stellungnahme über den Handel zwischen der Europäischen Union und Afrika vorgelegt. Seinen Worten nach ist dieser „viel sanfter“ als die erste Idee formuliert.

Die EU ist für afrikanische Länder ein wichtiger Zielmarkt und wertmäßig nahezu ausgeglichen. Die EU liefert Waren für 17,6 Milliarden Euro und umgekehrt Afrika Waren für 16,5 Milliarden Euro in die EU. Gerade für die am wenigsten entwickelten Länder ist der zoll- und kontingentfreie Zugang zum EU-Markt wichtig. Das aber reiche nicht für eine Entwicklung aus Hunger und Armut heraus. Verbesserte Handelsmöglichkeiten sind Garant für Wohlfahrt, so Flanagan. Europa müsse mit nachhaltigen und innovativen Maßnahmen neue Fortschritte zur Überwindung veralteter Technologien begleiten.