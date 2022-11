Vorhersehbarer Getreideschock

31.10.2022 Handel

Russland stoppt erneut die Agrarausfuhren aus der Ukraine

Die russische Aggression gegen die Ukraine hat diesen Samstag zu einem vorhersehbaren Stopp der Agrarexporte aus der Ukraine geführt. Sowohl die Ukraine als auch Russland hatten im Juli getrennt voneinander mit der Türkei Verträge ausgehandelt, die Ausfuhren von ukrainischem Getreide und Ölsaaten gegen steigende Nahrungsmittelpreise, Verknappungen und Welthunger zu erlauben. Das Abkommen galt bis Ende Oktober und hätte für eine Verlängerung neu verhandelt werden müssen. Die gewalttätige Sackgasse, in die Putin Russland geführt hat, führte in den vergangenen Tagen zu immer aggressiverem Verhalten. Schließlich hat Putin am Samstag die Abkommen nach Angriffen auf die Schwarzmeerflotte nicht verlängert, was zu einem Erliegen der Agrarausfuhren aus ukrainischen Häfen führen wird. Wie die Börsen auf die Blockadepolitik reagieren wird sich Montagfrüh zeigen.

Roland Krieg

