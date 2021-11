Welthandelsbericht 2021

22.11.2021 Handel

Das was die Entwaldung fördert, kann so umgebaut werden, dass es die Umwelt schützt. Die Klimaanpassung und die Nutzung erneuerbarer Energien werden über die globale Infrastruktur verteilt. Dienstleistungen spielen eine zunehmend wichtigere Rolle.

Am meisten getroffen hat es die Armen der Welt, die ihr letztes Einkommen verloren haben, Kinder an der Schulausbildung hindern und die Verbindung zu sozialen und gesundheitlichen Netzwerken gekappt haben. Das Ende sind Mangelernährung und Hunger. Allein durch Naturkatastrophen verarmen jährlich 26 Millionen Menschen.

Die Erdbeben zwischen 1980 und 2020 haben mehr als 880.000 Menschenleben gekostet, in der gleichen Zeit gab es 4.800 Überschwemmungskatastrophen, die rund 3,5 Milliarden Menschen betroffen haben. Alleine die Naturkatastrophen haben einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 3,6 Billionen US-Dollar verursacht.

Was ist Resilienz?

Bei allem bleibt auch in der Alltagsdefinition der Begriff „Resilienz“ ein diffuser Begriff. Ralph Ossa von der Universität Zürich für Internationalen Handel zuständig, beschreibt die Resilienz in der ökonomischen Theorie als kumulative Abweichung von einem Trend. Die Krise tritt mit einer negativen Datenabweichung vom Trend ein und gleicht sich im Zeitablauf dem wieder an. Je kleiner die ausgemalte Fläche unter dem Trend in der Grafik ist, desto resilienter zeigt sich die Wirtschaft. Ein verbessertes Modell funktioniert auch, wenn sich die Daten von einem alten auf einen neuen Trend verschieben. Das wäre beispielsweise der Wandel von der fossilen zur erneuerbaren Energie.

