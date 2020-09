Wie lange macht Kleinvieh noch Mist?

29.09.2020 Handel

Geht den Ein- und Zwei-Cent-Münzen die Luft aus?

Viele Sinnsprüche beziehen sich auf die kleinsten Münzeinheiten der Welt. Den Pfennig gibt es nicht mehr. Aber wie lange es seine Austauschpartner „Ein Cent“ und die Schwester „Zwei Cent“ in der Eurozone gibt, ist offen.

Der eine Cent ist das zentrale Wechselgeld für die Unterschreitung der runden Europreise. 2,99 Euro wirken für Kunden deutlich preiswerter als drei Euro. Das Hartgeld sammelt sich allerdings in den Geldbörsen an und das Geschäft mit den kleinen Münzen kostet mehr, als der aufgedruckte Wert anzeigt. Das betrifft nicht nur den reinen Münzwert. Händler müssen bei Banken immer öfters Gebühren für Münzrollen zahlen.. In den Niederlanden, in Finnland und Italien sind die kleinen Münzen schon gar nicht mehr präsent. Die Preise im Geschäft sind gerundet.

Deutschland ist das Land des Bargeldes und die Idee der EU-Kommission droht das Ende des Bargelds einzuleiten. Das aber hat die Pandemie bereits gemacht. Der Kassentrend ist unbar.

Nach einem Bericht der EU aus dem Jahr 2018 hat sich der Anteil an Ein- und Zwei-Cent-Münzen am Münzbestand von 35 Prozent Ende 2002 auf 48 Prozent Ende 2017 deutlich erhöht. Statt 14 Milliarden Euro sind jetzt 61 Milliarden Euro der beiden kleinen Münzen im Umlauf. Der Gesamtwert aller Münzen hingegen hat sich im gleichen Zeitraum auf 126 Milliarden Euro nur vervierfacht.

Demgegenüber werden die Kleinsten lediglich bei kleinen Einkäufen für Lebensmittel und Dingen des alltäglichen Bedarfs gebraucht. Die „großen“ Geschäfte werden meist bargeldlos abgewickelt. Die kleinen Rundlinge sammeln sich meist im Einwegsystem bei den Konsumenten an.

Jetzt legt die Kommission den Vorwärtsgang ein. In einer öffentlichen Konsultation für die nächsten 15 Wochen fragt sie nach der Fortführung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Ende 2021 will sie dann über den Fortbestand entscheiden.

Öffentliche Konsultation: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12566-Uniform-rounding-rules-for-cash-payments

