WTO fordert konkrete Schritte ein

Okonjo-Iweala will den Handel für die SDG nutzen

Der Multilateralismus hat in den vergangenen Jahren schwere Zeiten erlabt und neue Querelen zwischen den USA, der EU und China haben sich in den Vordergrund geschoben. Die General-Direktorin Ngozi Okonjo-Iweala hat diese Woche auf einer informellen WTO-Sitzung die Mitgliedsländer zu konkreten Schritten aufgefordert, noch in diesem Jahr die Lebensstandards zu verbessern, die Arbeitslosigkeit zu bewältigen und ihren Beitrag für die Sustainable Development Goals zu leisten. Am besten gelänge das mit einem fairen Handel untereinander.

Die informelle Sitzung diente als Start für eine Reihe an Ländertreffen für die 12. Ministerkonferenz Ende November. Okonjo-Iweala erwartet konkrete Schritte in den Bereichen Fischerei und Arbeitsprogramm der WTO. Die Novembersitzung sollte mit aus der Pandemie gezogenen Lehren und Aufgaben zur Vorbeugung der nächsten Pandemie enden. Sollten die Handelsminister kein Ergebnis erzielen, „sähe das alles andere als gut aus“. Sie erwarte ein Signal der WTO zur Lösung der aktuellen Herausforderungen.

Dazu gehört auch die weltweite Nutzung und Verteilung der Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 und seinen Varianten. Mitte April will sie in einem Treffen die gerechte weltweite Verteilung von Impfstoffen regeln. Neben den WTO-Regionalvertretern sollen alle Unternehmen, die Impfstoffe entwickelt haben und die Zivilgesellschaft teilnehmen. „Die Idee ist die Beendigung des nicht zu akzeptierenden Status der ungleichen Verteilung von Impfstoffen zu Lasten der armen Länder. Die langfristige Lösung soll der Zugang der Entwicklungsländer zu neuen medizinischen Produkten sein – unter Neuverhandlungen von Lizenzen. „Es dürfe nicht sein, dass Länder für den Erhalt von lebensrettenden Produkten anstehen müssen“, sagte Ngozi Okonja-Iweala, die am dem 01. März das Amt der Generaldirektorin bei der Welthandelsorganisation WTO übernommen hat.

