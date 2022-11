Xis Yin Yang

21.11.2022 Handel

Chinas Doppelrolle

Im Westen hat das chinesische Zeichen „Yin und Yang“ dauerhafte Konjunktur. Das Zeichen des schwarz-weißen Gegensatzes mit der wechselseitigen Inklusion des einen in dem Anderen als Punkt, entspringt der chinesischen Philosophie und bildet der europäischen Dialektik Hegels ausgezeichnet wider.

Größter Wirtschaftsraum

Chinas Dauerpräsident Xi Jinping beherrschte auf dem Wirtschaftsgipfel der asiatischen Staaten Hegels Dialektik in Perfektion. China ist Mitglied im asiatischen Wirtschaftsforum APEC, das am Wochenende unter dem Motto „Open, Connect, Balance“ abgehalten wurde. Jinping sagte: „Die Welt steht heute an einem weiteren historischen Scheideweg, wodurch die asiatisch-pazifische Region in ihrer Bedeutung und Rolle noch wichtiger und herausragender geworden ist.“ 2,9 Milliarden Menschen leben in den Ländern der 21 APEC-Staaten und erwirtschaften rund 60 Prozent des weltweiten Bruttosozialproduktes. Das räumliche Schwergewicht stellt macht die Hälfte des Welthandels aus.

Die Länder, und damit auch China, das im Bereich der Agrarimporte Taktgeber für die agrarischen Rohstoffkurse ist, setzen die Liberalisierung ihres Handels und der Investitionen fort. Trotz Senkung des Wirtschaftswachstums um 0,9 Prozent darf die Wirtschaftsgemeinschaft nach Analyse der Weltbank auf 4,0 und 4,3 Prozent Wachstum 2022 und 2023 blicken. Danach hat sich der Westen zu richten. Hinzu kommt das Asien-Pazifik-Abkommen RCEP, dass die USA unter ihrem Präsidenten Donald Trump (CPTPP) aus der Hand gegeben haben. Im November 2020 hatte Xi Jinping die Devise ausgegeben, dass die Globalisierung unumkehrbar ist. Der damalige Präsident des deutschen Außenhandelsverbandes BGA, Anton Börner, kommentierte: „Für Deutschland ist das Abkommen keine gute Nachricht.“ Im Wettlauf mit Handelsabkommen gerät die EU ins Hintertreffen. Aktuell strebt die APEC eine „Free Trade Area of the Asia-Pacific“ (FTAAP) an.

Eigene Interessen im Vordergrund

Umso bemerkenswerter ist es, dass die APEC mit China als Mitgliedsland seit 31 Jahren sich in ihrer Abschlusserklärung trotz großer Differenzen auf eine Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine aufgeführt hat.

China betont aber mit dem Yin im Sinne von Jinping auch, dass es sich die Einmischung in „innere Angelegenheiten“ verbittet. Jingping blickt dabei auf das Südchinesische Meer und Taiwan.

Roland Krieg

