Abschlussbericht der Rübenkampagne 20/21

01.04.2021 Landwirtschaft

WVZ beklagt Wettbewerbsverzerrung

Ende März hat die Wirtschaftsvereinigung Zucker (WVZ) den Abschlussbericht zur Rübenkampagne 2020/21 vorgelegt. Demnach ist die Rübenanbaufläche gegenüber dem Vorjahr um rund 22.000 Hektar auf 350.743 ha zurückgegangen. Der Rübenertrag von 73,3 Tonnen je Hektar und der Zuckergehalt von 17,86 Prozent blieben in etwa gleich. Es wurden aber durch den verringerten Anbau mit 25,7 Millionen Tonnen eine Million Tonnen Zuckerrüben weniger verarbeitet, was beim Zuckerertrag einen Rückgang 100.000 Tonnen auf 4,1 Millionen Tonnen bedeutete.

Wettbewerbsnachteil

Der Rückgang der Rübenbauern ist nach Angaben der WVZ ein Zeichen, dass die Branche unter Druck stehe. Viele EU-Länder zahlen eine an die Produktionsmenge gekoppelte Zahlung, was bei den deutschen Rübenbauern zu einem Wettbewerbsnachteil führt, erklärte Hauptgeschäftsführer der WVZ Günther Tissen. „Der Rübenanbau in Polen oder der Slowakei wird ausgeweitet, bei uns geht er zurück. Rübenanbauer in Deutschland dürfen nicht länger in die Röhre schauen, sie brauchen eine verlässliche Perspektive.“ Hier sei die Politik gefordert mit der neuen Agrarreform die Ungleichheiten zu beenden.