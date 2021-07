Afrikanische Schweinepest im Landkreis Spree-Neiße

22.07.2021 Landwirtschaft

Im Landkreis Spree-Neiße wurde das erste mit ASP infizierte Wildschwein aufgefunden. Das Virus ist für Wild- und Hausschweine tödlich, für Menschen aber ungefährlich [1] . Der südliche Kreisteil konnte lange von der Krankheit geschützt werden. Im März 2021 wurde allerdings ein totes Wildschwein östlich des Festzauns auf polnischer gefunden, das bei der Überquerung in den Landkreis offenbar gescheitert war. Für Amtstierarzt Dr. Hilfried Kröber war das ein Signal, dass die ASP auch über den Vektor Wildschwein in den südlichen Teil drängt. Kurze Zeit später wurden drei weitere Wildschweinkadaver gefunden. Zu dem Zeitpunkt hofften die Veterinäre, dass der stabile Zaun doch gut ist und „die ASP aus Polen aufhält.“

Der Optimismus, die Afrikanische Schweinepest (ASP) wie Tschechien oder Belgien schnell zu bewältigen, waltete nur am Tag des ersten ASP-Fundes am 10. September 2020. Kurz vor dem Jahrestag ist der Optimismus verschwunden. Es gibt nur wenig Hoffnung, das Seuchengeschehen bald zu überwinden. Olaf Lalk ist stellvertretender Landrat im Brandenburger Landkreis Spree-Neiße und rechnet mit zwei bis drei Jahren. Am Mittwoch hatte er Bürgermeister der betroffenen Orte und Presse nach Jerischke zu einem Gespräch eingeladen.

Das währte nicht lange. Mitte Juni wurde in Teichhäuser auf halbem Weg zwischen Jerischke bei Döbern und der polnischen Grenze „eine ganze Rotte an ASP verendet“ aufgefunden. Ein zweites Großereignis begab später sich in der Gemeinde Neiße-Malxetal mit dem Ortsteil Groß Kötzig. Mehrere Wildschweinkadaver wurden dabei in direkter Nähe einer Bio-Schweinezucht aufgefunden. Innerhalb kurzer Zeit verendete wegen des räumlichen Infektionsdrucks das erste Hausschwein in Deutschland an der ASP.

Olaf Lalk richtete mit dem Geschehen bei Teichäuser sofort einen Krisenstab mit Meldestelle und Zeltstadt in Jerischke ein. Der Landkreis ist vom so genannten Muskauer Faltenbogen durchzogen. Dieser erstreckt sich von Brandenburg über Sachsen bis in die Woiwodschaft Lebus. Es ist eine Stauchendmoräne aus der Elstereizeit und hat bis heute eine Vielzahl an sumpfigen und moorigen Wasserstellen hinterlassen. „Das fiebernde, kranke Schwein versucht immer, dort hinzugelangen, wo Feuchtigkeit und Kühlung vorhanden sind“, sagt Lalk. Dort verendet es. Das macht die Fallwildsuche in hügeligen Gelände mit dichter Vegetation und teils dornigen Brombeergestrüpp aufwendig.