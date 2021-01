„agra“ in Sachsen abgesagt

29.01.2021 Landwirtschaft

agra Landwirtschaftsausstellung kommt 2022 wieder

Angesichts der Pandemie wird die „agra“ Landwirtschaftsausstellung in Leipzig, die für den April geplant war, abgesagt. Die Messeleitung teilt mit, dass die „agra“ vom 21. bis zum 24. April 2022 stattfindet.

„Wir bedauern sehr, dass die agra 2021 nicht stattfinden kann. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Partnern und Ausstellern haben wir uns für eine erfolgreiche Durchführung eingesetzt, die nun leider nicht möglich ist. Angesichts der aktuellen Pandemieentwicklung sehen wir als Veranstalter in Abstimmung mit den zuständigen Behörden keine Möglichkeit, die agra 2021 in einer für die Aussteller und Besucher angemessenen Form durchzuführen“, so Alexandra Feldmann, Geschäftsführerin der agra Veranstaltungs GmbH. „Zusammen mit unseren Partnern und Ausstellern bereiten wir uns ab sofort auf die agra 2022 vor, um auch im nächsten Jahr wieder der führende Treffpunkt der mittel- und ostdeutschen Landwirtschaft zu sein, der den Besuchern ein aktuelles und praxisorientiertes Ausstellungs- und Fachprogramm bietet.“

roRo

