Agrar-Reform auf dem Teller

10.01.2019 Landwirtschaft

Agrar-Atlas und Ernährungsreport

Zwischen Neujahr und der Internationalen Grüne Woche ist paralleler Aufgalopp von der Böll-Stiftung und dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Am Mittwoch nutzten beide direkt hintereinander, aber getrennt, mit der Dressur-Übung „Ganze Bahn“ ihren Vorwärtsimpuls zu stärken. Mit dem Agrar-Atlas greift das Agrar-Bündnis mit seinen Vorschlägen in die Diskussion zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ein, Julia Klöckner setzt mit dem Ernährungsreport die von Vorgänger Christian Schmidt eingeführte statistisch abgesicherte Leistungsübung fort. Das Landwirtschaft und Esskultur etwas miteinander zu tun haben, ist heute nicht mehr so prägnant, wie vor nahezu 20 Jahren. Ernährungsministerin Julia Klöckner wollte keine Kausalitäten und Korrelationen zwischen Agrar-Atlas und Ernährungsreport zulassen. Doch gibt es sie.

Agrar-Atlas

Die Unzufriedenheit des Agrarbündnisses mit der europäischen und deutschen Agrarpolitik ist nicht neu. Die Flächenbindung der Direktzahlungen steht seit längerem im Fokus. Wer viel Fläche hat, bekommt viel Geld. Immerhin: Christiane Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stiftung hat auch die Veränderungen der GAP anerkannt. Der lange Weg von der Ernährungssicherheit nach dem Zweiten Weltkrieg über Förderung der Produktion bis zu Butterbergen und Milchseen wurde mit Auflösung der Preisstützungen umgebaut. Seit der aktuellen Förderperiode ist das Greening ein Anfang für die Konditionierung der Direktzahlungen, deren Umfang für die neue GAP aktuell noch nicht feststeht. Die Widerstände kommen vor allem aus Osteuropa.