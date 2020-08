Agrarministertreffen im Koblenz

31.08.2020 Landwirtschaft

Alle wollen Alles und jeder für sich

Die Bäuerlichkeit im Herzen und die Wurzeln in der Region. Für die Bauern geht es um mehr als um die Wertigkeit von Lebensmitteln, sagte Julia Klöckner. Die Werte werden sich nur erfüllen, wenn sie von den Bauern und Winzern vor Ort umgesetzt und von den Verbrauchern verstanden und geteilt werden.

Das war in Koblenz. Im Jahr 2011. Bauerntag unter Gerd Sonnleitner und Abstimmung um „ein Grundgesetz für die Landwirte“. Ein Leitbild wurde gebaut – wer kann sich daran noch erinnern? [1] Julia Klöckner hielt in der neu sanierten Rhein-Mosel-Halle ihre Rede als Vorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz.

Die Junglandwirte forderten eine Perspektive, der Flächenfraß müsse aufhören, Polen wollte in seiner Ratspräsidentschaft besonders auf die Sorgen der Milchbauern reagieren, deutsche Landwirte und Entwicklungspolitiker sollen im Schulterschluss den Hunger in der Welt bekämpfen und die Landwirte spielen bei der dezentralen Energiewende eine tragende Rolle. Das waren die Perspektiven 2011.

Was hat sich verändert?

So hieß es damals. Und heute? Heute kommen 27 EU-Agrarminister in die Rhein-Mosel-Halle und diskutieren im Zeichen der Pandemie über den Erhalt der Höfe, Insektensterben, Klimaschutz, Milchpreise und Dumpingstandards aus dem Ausland. Augenscheinlich ist die Kritik an der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) größer geworden. Die Agraropposition hat sich in zahlreichen EU-Mitgliedsländern gegründet und fordert eine gerechtere Bezahlung für die Landwirte. Gelder sollen mehr an Umwelt- und Klimaleistungen orientiert ausbezahlt werden, was die GAP durch Konditionierungen der Direktzahlungen, Strategiepapieren, wie dem zur Biodiversität und der über das Projekt Farm-2-Fork.