Aktion Fußabdruck vor dem Kanzleramt

18.01.2021 Landwirtschaft

Bäuerinnen und Bauern starten die Grüne Woche 2021

Selbst das Wetter vermisst die Internationale Grüne Woche. Pünktlich zum Start wurde es frostig und ein bisschen Eis lag auf den Straßen. Lediglich die Messe unter dem Funkturm findet in diesem Jahr digital statt.

Ebenso fanden am Samstag die Organisatoren von „Wir haben es satt“ auch einen Weg, 2021 auf sich aufmerksam zu machen und sammelten im Vorfeld von denjenigen, die sonst nach Berlin angereist wären, Fußabdrücke ein, die bemalt, bunt und mit Sprüchen einen Teppich vor dem Bundeskanzleramt ausfüllten. 10.000 Fußabdrücke kamen nach den Organisatoren zusammen, die zum Superwahljahr mit sechs Landtagswahlen und einer Bundestagswahl das Thema Agrarwende vielfach thematisieren werden.

Statt für eine bäuerliche und ökologischere Landwirtschaft auf die Straße zu gehen, beteiligten sich in diesem Jahr rund 10.000 Menschen von zu Hause aus: Sie schickten unzählige Fuß- und Stiefelabdrücke sowie Treckerspuren mit Forderungen nach Berlin: „Insekten retten“, „kleinbäuerliche Strukturen statt Agrarsteppen“, „lieber Gülle am Schuh als CDU“ oder „Bewegungsfreiheit auch für Schweine“ – so stand es auf den Abdrücken.