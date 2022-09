Anpassungshilfe: Wer bekommt was vom BMEL?

13.09.2022 Landwirtschaft

Auszahlung des Hilfsprogramm für Landwirte gestartet

Der Startschuss für die Auszahlung des Hilfsprogramms für die Landwirtschaft über die von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) hat begonnen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir: „Wir greifen den Landwirtinnen und Landwirten unter die Arme, damit sie die hohen Energiepreise schultern können. Ab heute werden unsere zielgenauen Hilfen an fast 42.000 Betriebe ausgezahlt, die von den gestiegenen Energiekosten besonders hart getroffen sind. Noch in diesem Monat werden rund 135 Millionen Euro auf den Höfen ankommen. Wir machen es dabei für die Landwirtinnen und Landwirte so einfach wie möglich: Sie bekommen das Geld ganz unbürokratisch, ohne lästigen Papierkram oder Antragsverfahren.“

Die Tabelle schlüsselt auf, welcher Betriebszweig wie viel bekommt.

Für NRW zu wenig

Die Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen in Nordrhein-Westfalen blickt auf die zahlreichen Gewächshäuser im Bundesland und kritisiert: „Die bäuerliche Landwirtschaft ist so zu gestalten, dass sie jederzeit leistungs- und wettbewerbsfähig ist. Wir begrüßen ganz klar die Krisenhilfe des Bundes für die besonders betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe, die im Sommer beschlossen worden ist und jetzt ausgezahlt wird. Als Landwirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen mit den bundesweit meisten Gewächshäusern weisen wir zugleich darauf hin, dass wir Unterstützung für einen größeren Kreis von Betrieben gefordert haben, die aus unserer Sicht hilfeberechtigt sind. Damit hätte die Krisenhilfe auch breitere Wirkung.“

roRo