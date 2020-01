Anteil Ökolandbau in der EU wächst

30.01.2020 Landwirtschaft

EU-Ökoanbau bei 7,5 Prozent

Mit 13,4 Millionen Hektar liegt der Anteil des ökologischen Landbaus in der EU 2018 bei 7,5 Prozent. In Deutschland ist der Anteil mit 7,3 Prozent nur knapp unter dem Durchschnitt. Das Vereinte Königreich ist in der Statistik mit einem Anteil von 2,6 Prozent vorhanden.

Die 7,5 Prozent weisen gegenüber dem Jahr 2012 einen Anstieg von 34 Prozent auf. In den Angaben sind Umstellungsflächen eingerechnet.

roRo; Grafik. EU-eurostat

