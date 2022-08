30.08.2022 Landwirtschaft

Wo das Lieblingsobst der Deutschen wächst

Rotbackig und wunderbar aromatisch hängen sie an den Bäumen. Erste frühe Apfelsorten sind bereits im Handel. In Kürze beginnt auch die Erntesaison für die Lagersorten und die eröffnet die BVEO mit einem Rezept für ein exotisches Apfel-Curry mit Reisbandnudeln.

Das nahende Ende des Sommers bedeutet vor allem eines: den Beginn der Apfelsaison. Das Lieblingsobst der Deutschen hängt bereits jetzt rot, gelb und prall an den Bäumen. Und nicht nur das, die hohen Temperaturen dieses Sommers haben für höhere Zuckerwerte gesorgt und lassen süße Früchte erwarten. Eine gute Nachricht für die vielen deutschen Apfelliebhaber. Denn ganz gleich ob pur, als köstliches Apfeleis am Stiel, exquisiter Apfelkuchen mit Schokolade und Chili, raffiniertes Apfel-Rote-Bete Carpaccio, als frisches Apfel-Lachs-Tartar, Flammkuchen mit Apfel, Speck und Honig oder auch als Apfel-Möhren-Porridge für einen leckeren Start in den Tag – in der Küche sind der apfeligen Vielfalt ab sofort keine Grenzen mehr gesetzt! Und wer noch ein paar weitere Ideen braucht, allein auf der Website von „Deutschland – Mein Garten.“ finden sich 79 köstliche Rezepte rund um das deutsche Lieblingsobst [1].

… und heute

Die größten und ertragreichsten Anbaugebiete findet man heute schon lange nicht mehr in Klostergärten. Die liegen mit 12.106 Hektar Anbaufläche und einer Erntemenge von 373.000 Tonnen Äpfeln (2020/21: 345.000 Tonnen) in Baden-Württemberg und mit einem Areal von 8.089 Hektar und 297.000 Tonnen Ernteertrag (2020/21: 291.000 Tonnen) in Niedersachsen. Auch Nordrhein-Westfalen und Sachsen sind von großer Bedeutung für die Apfelproduktion. Sachsen wartet mit 2.277 Hektar Anbaufläche auf und belegt damit den 3. Rang vor Nordrhein-Westfalen mit 2.051 Hektar.

Die Nummer 1 im Obstregal



Ob als Saft, im Kuchen oder zum Reinbeißen: Der Apfel ist mit Abstand das Lieblingsobst der Deutschen. 87 % der Deutschen sind Apfelkäufer. Das zeigt sich auch im Anbau. 1.004.625 Tonnen wurden im vergangenen Jahr allein in Deutschland geerntet. Jeder deutsche Privathaushalt kaufte 2021 durchschnittlich 18,5 Kilo des köstlichen Kernobstes. Das macht rund 123 Äpfel pro Haushalt oder rund 61 Äpfel pro Person. Apfelliebhaber haben dabei die Qual der Wahl: Denn der Handel bietet im Schnitt ein Sortiment von etwa 15 verschiedenen Apfelsorten. Den Spitzenplatz in der Rangliste der beliebtesten Äpfel belegt seit Jahren in Folge der aromatisch-saftige Elstar.

Die 10 meist gekauften Äpfel 2021 waren nach der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI):

Elstar (16,4% – 2020: 16,8 % – 2019: 16,4 %)

Braeburn (14,6% – 2020: 12,5 % – 2019: 13,6 %)

Gala (12,3% – 2020: 12,4 % – 2019:11,9 %)

Jonagold/Jonagored (7,5% – 2020: 8,3 % – 2019: 11,9 %)

Pink Lady/Cripps Pink (8,9% – 2020: 7,3 % – 2019:7,5 %)

Golden Delicious (2,3% – 2020: 2,7 % – 2019: 2,5 %)

Kanzi (2,5% – 2020: 2,1 % – 2019: 2,1 %)

Pinova (1,8% – 2020: 1,8 % – 2019: 1,7 %)

Cox Orange/Holsteiner Cox (1,0% – 2020: 1,1 % – 2019: 1,5 %)

Cameo, Rubens, Honeycrunch (0,7% – 2020: 0,8 % – 2019: 0,5 %)

Lecker – auch fürs Klima!

Fruchtig süß mit leicht säuerlicher Note und einem knackig-saftigen Bisserlebnis – so schmeckt für die meisten Deutschen der perfekte Apfel. Ein Genuss-Kriterium, das nicht zuletzt auch vom richtigen Erntezeitpunkt abhängt. Die volle Entfaltung des Geschmacks wird nämlich durch die kurzen Transportwege vom Erzeuger in den Handel begünstigt. Die sorgen dafür, dass Äpfel aus deutschem Anbau reifer geerntet werden können. Darüber hinaus produzieren sie auch noch weniger CO2 und sparen Kosten. Ein klarer Vorteil, den viele Käufer zu schätzen wissen!

Lesestoff:

BVEO – Deutsches Obst und Gemüse (Text und Grafik)