ASP – Nur das Virus macht Fortschritte

09.04.2021 Landwirtschaft

Die ASP ist seit Jahren Thema auf allen Tagungen zur Schweinehaltung und auf Veterinärveranstaltungen gewesen. 2014 hatte das Russland nach Westen vordringende Virus die Kleinhaltungen in Ostpolen erreicht. Seitdem galt „ein Alarmzustand für die deutsche Schweinewirtschaft“. Man müsse die Exportmärkte für ein Regionalsierungskonzept sensibilisieren, die Betriebe wurden mit Infomaterial zur Biosicherheit angehalten, die hohe Wildschweinkonzentration solle durch eine intensive Bejagung reduziert werden. Lagerbestände für den Zaunbau wurden aufgebaut. Seit 2014 wanderte das Virus westwärts und ist in Westpolen aus den großen Hausschweinbeständen und kleinen Schweinehaltungen kaum mehr wegzudenken. Der letzte Seuchenbericht des Friedrich-Löffler-Instituts macht den hohen Infektionsdruck aus dem deutsch-polnischen Wildschweinbestand deutlich [1] . Die Vorbereitungszeit hat zu Beginn des Ausbruchs in Brandenburg zum Glauben geführt, Deutschland könne das Virus so schnell los werden wie Belgien oder Tschechien [2] .

Bekämpfungskilometer Null

Dem aber ist nicht so. Im Gegenteil. Am Deichkilometer 0 kamen am Donnerstag Uwe Feiler, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die Tierseuchenkoordinatorin des Landes Brandenburg, Anna Heyer Stuffer, der Staatssekretär im brandenburgischen Innenministerium, Uwe Schüler mit dem Landrat für den Kreis Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt zusammen und stellten sich neben Journalisten auch dem Geschäftsführer der anliegenden Schweinehaltung Gut Klessin, dem Präsidenten des Jagdverbandes Brandenburg, Dirk-Henner Wellershof, und dem Landesbauernpräsidenten Hendrik Wendorff, sowie einigen weiteren Bauern. Es gibt Zäune, es gibt Restriktionsgebiete, es gibt eine intensivere Jagd, Entnahmepläne für das Schwarzwild sind vorhanden, Absprachen zwischen den Landkreisen in Brandenburg und zwischen Deutschland und Polen und: Das Virus ist bislang noch nicht in einen Hausschweinebestand eingedrungen. Aber sonst: Das Virus hat sich seit September 2020 ausgebreitet. Die Kerngebiete und die Restriktionsgebiete wurden größer. Neben 800 erlegten Wildschweinen wurden rund 800 an der Seuche erlegte Wildschweine geborgen und das neue Modell der so genannten Weißen Zone geistert herum.

Aber eben auch: Weil sich das Virus weiter ausgebreitet hat liegen auch mehr Schweinehaltende Betriebe in den Risikogebieten. Das Risiko, Gefährdungs- und Infektionspotenzial ist seit September 2020 stetig angewachsen. Hat Deutschland am Deichkilometer 0 das Ende der Bekämpfungsstrategie gegen die ASP erreicht oder geht von hier ein Ruck durch Kreis, Bundesland und Berlin, um auch zu einem Erfolg zu kommen?

Es fehlt ein Erfolgskriterium

Mit dabei war auch Die Veterinärin Sabine Buder, die in ihrem Wahlkreis in Frankfurt/O. für Georg von der Marwitz im Herbst in den Bundestag einziehen will. Sie legt den Fokus auf die Praxis. Im vergangenen September mussten Landwirte in den Kerngebieten zum Teil auf ihre Maisernte verzichten. In diesem Jahr fällt jede Sommerung aus, weil die Ackerbauern nicht auf ihre Felder dürfen. Die wirtschaftlichen Verluste schreiben sich fort. Auch bei den Schweinehaltern. Die Solidarität mit den Brandenburger Bauern endete schnell und selbst der grüne Agrarminister Axel Vogel musste bei Tönnies um Wiederaufnahme der Schlachtungen für Brandenburger Schweine bitten. Die Betriebe erhalten einen ASP-Abschlag, müssen längere Wege zurücklegen und sind so direkt mit wirtschaftlichen Einbußen betroffen. Sabine Buder will eine Entschädigung durchsetzen. Die Forderung hilft zwar bei der Wahl, aber nicht im Kampf gegen das Virus. Uwe Feiler hält entgegen, dass Schweinehalter in das Überbrückungsgeld III der Corona-Hilfen eingegliedert wurden. Landrat Gernot Schmidt sagt, er habe ohne Verzögerung jeden finanziellen Aufwand für Zaunbau, Bundeswehrpersonal und Hubschrauberflüge sofort und ohne zögern von Potsdam und Berlin erhalten. Die Gelder sind zwar keine Soforthilfe, aber eine langfristige, im Falle, das Virus verschwindet wieder und die Landwirte nehmen am normalen Marktgeschehen teil. Die Ackerbauern haben bereits 1,7 Millionen Euro Entschädigung erhalten, ergänzt Hendrik Wendorff.