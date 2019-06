Auf der Suche nach Resilienz

27.06.2019 Landwirtschaft

Jahresbericht Welthungerhilfe

Für Marlehn Thieme ist die Vorstellung des Jahresberichtes der Welthungerhilfe in Berlin eine Premiere. Sie folgt seit November 2018 den Fußspuren der langjährigen Präsidentin Bärbel Dieckmann. Thieme freut sich auf die neue Aufgabe, weil sie mit dem Amt „einen konkreten Beitrag zur Bekämpfung des weltweiten Hungers“ leisten kann. Die Umsetzung der Agenda 2030 ist für Thieme ein „Zukunftsmodell für eine gerechtere Welt“. Doch ist der Weg in den vergangenen Dekaden nicht einfacher geworden. Kriege und Konflikte in Syrien, dem Jemen und in Afghanistan sind Rückschläge des einst erreichten. Solche Auseinandersetzungen bezeichnet die neue Präsidentin als „größten Hungertreiber“.

Die Arbeit der Welthungerhilfe und anderer Hilfsorganisationen geht heute mehr denn je nicht ohne politische Unterstützung. Die Afrikapolitik der Bundesregierung kann helfen. Aber die Welthungerhilfe kümmert sich auch um die vergessenen Krisen, beispielsweise im Kongo oder Somalialand, wo ein Sturm im letzten Jahr Felder, Bewässerungsanlagen und Viehherden zerstört hat. Für solche langfristigen Hilfen blickt die Welthungerhilfe auf ein gestiegenes Spendenvolumen zurück.

Den Krisen trotzen

Hinter dem Begriff Resilienz steckt die „Widerstandsfähigkeit“, sich ein gutes und einfaches Leben aufzubauen und gegen Risiken gewappnet zu sein. Konflikte, schlechte Regierungsführung, ungerechte Landverteilung, Klimaänderungen, Naturkatastrophen und Finanzkrisen führen zu Hunger und Armut. Rund elf Prozent der Menschen hungern. 15 Prozent aller Neugeborenen kommen schon untergewichtig auf die Welt.