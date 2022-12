Aufklärungskampagne „Waldbrand“ in Niedersachsen

22.12.2022 Landwirtschaft

Waldbrandprävention für Waldbesucher

Das Jahr 2022 hat den Waldbandschutz deutlich in den Vordergrund gerückt. Im parlamentarischen Verfahren ist das Thema in seiner Komplexität zum Jahresende in die Fachausschüsse gegangen [1]. In Niedersachsen hat Forstministerin Miriam Staudte die Ergänzung für Waldbesucher aufgelegt. Wie verhalte ich mich bei Trockenheit und Hitze richtig im Wald? Wem melde ich ein Feuer im Wald? Wie kann ich meinen Standort bei einem Notfall durchgeben? Ein Großteil der Waldbrände wird durch den Menschen und seine Unachtsamkeit selbst verursacht.

Zusammen mit dem Landesfeuerwehrverband wurde für die Zeit bis 2024 aus dem Maßnahmepaket „Stadt, Land, ZUKUNFT“ ein Finanzpaket in Höhe von 50.000 Euro für die Aufklärungskampagne bereitgestellt. Ziel ist es, mit einer gezielten Information der Bevölkerung zum Verhalten im Wald deutlich präventive Impulse zu setzen. Hinweis- oder Informationstafeln an Waldeingängen stark genutzter Waldgebiete, Flyer und Broschüren sowie Kurzfilme und Social-Media-Beiträge sollen Bestandteile der Kampagne sein und öffentlichkeitswirksam präsentiert werden.

In den Jahren 2018 bis 2021 hat es jährlich zwischen 100 und 300 Mal gebrannt. „Zunehmende Trockenheit, anhaltend geringe Niederschlagsmengen sowie die sommerliche Hitze der vergangenen Jahre sorgen im Wald leider für eine zunehmend hohe Brandgefahr“, erläuterte Staudte. „Daher wollen wir durch unsere Kampagne Kenntnisse über Waldbrandvorsorge, Waldbrandverhütung und das Verhalten bei Waldbränden nachhaltig vermitteln. Niemals zuvor war es wichtiger, auf unseren Wald als Klimaschützer und CO 2 -Speicher, aber auch als wunderbaren Ort der Erholung Acht zu geben.“

Der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Olaf Kapke ergänzte: „Wir freuen uns über den wichtigen Auftrag aus dem Landwirtschaftsministerium für eine öffentlichkeitswirksame Kampagne. Beim Thema Waldbrand ist die Prävention durch Aufklärung ein zentraler Schlüssel, um unseren Wald aber auch Mensch und Tier im Wald umfassend zu schützen. Wir setzen dafür auch auf eine enge Zusammenarbeit mit den Forstbehörden.“

