Bauerndemo heute in Bonn

LSV NRW fährt auf der Rochusstraße auf

Für heute um 11:00 Uhr hat die Organisation „Land sichert Versorgung“ LSV-NRW zu einer Bauerndemonstration vor dem Bonner Landwirtschaftsministerium in der Rochusstraße aufgerufen.

„LSV NRW“ rechnet mit Teilnehmern aus anderen Bundesländern und der nahen Niederlande als Gegenunterstützung für die deutschen Landwirte, die an den Bauerndemonstrationen in den Niederlanden teilnahmen.

Die Landwirte wehren sich gegen die pauschale Reduzierung der Pflanzenschutzmittel bis 2030 auf 50 Prozent. In Natura-2000-Gebieten sollen gar keine chemischen Pflanzenschutzmittel mehr ausgebracht werden.

Das ist nicht nur in Brüssel ein Streitpunkt, sondern auch innerhalb der Bunderepublik. So will sich auch der Rheinische Landwirtschaftsverband beteilige, weil der Plan die ackerbaulichen Belange drastisch einschränkt. NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) stellt sich auf die Seite der Bauern und setzt sich für die Sicherung der Erträge ein.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hingegen sieht zwar noch Klärungsbedarf bei dem Vorschlag, bewertet die Reduzierung des chemischen Pflanzenschutzeinsatzes aber als richtigen Schritt.

Roland Krieg

