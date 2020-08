BayWa erntet doppelt in den Niederlanden

04.08.2020 Landwirtschaft

Himbeeren und Sonnenenergie

Die Tochter für Renewable Energy der Bayerischen Warengenossenschaft (BayWa r.e.) hat zusammen mit dem niederländischen Partner GroenLeven in Babberich an der Grenze zu Deutschland ein 3,2 Hektar großes Himbeerfeld mit 10.250 Solarmodulen mit 2,7 MWp überdacht. Dauerkulturen in Wein- und Obstbau haben große Chancen mit einer zweiten Ebene mit Photovoltaik-Dächern Strom als zweite ernte einzufahren.

In Babberich reicht es für die Stromversorgung von 1.250 Haushalten mit grünem Strom. Durch die halbtransparente Bauweise der Solarmodule gelangt genügend Sonnenlicht zu den Himbeersträuchern, die zugleich vor Starkregen, Hagel und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Zuvor hat Landwirt Piet Albers seine Himbeeren in Folientunnel angebaut, die alle sechs Jahre erneuert werden mussten.

Sensoren überwachen das Klima und Fruchtwachstum unter den Solarpaneelen. Zusammen mit der Universität Wageningen sollen weitere Beerenpflanzen für eine Solarüberdachung wie rote Johannis- und Heidelbeeren, aber auch Apfel- und Birnenplantagen zu entwickeln.

