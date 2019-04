Bei Landwirten verschlechtert sich die Stimmung

09.04.2019 Landwirtschaft

Konjunkturbarometer Agrar sinkt auf Zweijahrestief

Auf Niveau der schlechten Konjunkturstimmung vor einem Jahr liegt der Index für die wirtschaftliche Stimmung bei den Landwirten auf dem Zweijahrestief. „Landwirte scheuen derzeit Investitionen, weil politische Planungssicherheit fehlt. Wir brauchen dringend mehr Verlässlichkeit und Langfristigkeit in den politischen Entscheidungen. Die derzeitige Verunsicherung gefährdet den Landwirtschaftsstandort Deutschland“, sagt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied.

Stallumbau verzögert sich

Die Investitionsplanungen der Landwirte für die kommenden sechs Monate liegen erheblich unter dem entsprechenden Vorjahresstand. Nur 29 Prozent der Landwirte wollen in dieser Zeit investieren; vor einem Jahr waren es 35 Prozent. Das für die nächsten sechs Monate geplante Investitionsvolumen liegt mit 4,1 Milliarden Euro um 0,4 Milliarden Euro unter dem entsprechenden Vorjahresstand. Das relativ hohe Niveau der Jahre 2013 und 2014 mit geplanten halbjährlichen Investitionsvolumina von gut 6 Milliarden Euro wird weit verfehlt. Investitionen in eine leistungsfähige Landwirtschaft sichern auch viele Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen. Investitionen in Ställe gehen grundsätzlich mit mehr Tierwohl einher.

Vom aktuell geplanten Investitionsvolumen in Höhe von 4,1 Milliarden Euro entfallen auf den Bereich Ställe und Stalltechnik 2,1 Milliarden Euro. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert ist dies ein Minus von 0,4 Milliarden Euro. Mit 0,9 Milliarden Euro fallen die vorgesehenen Maschineninvestitionen im Jahresvergleich um 0,1 Milliarden Euro geringer aus. 0,9 Milliarden Euro sind für Investitionen in Erneuerbare Energien vorgesehen (plus 0,2 Mrd. Euro).

Die Liquidität der Betriebe hat sich gegenüber Dezember kaum verändert. Als Spätfolge des Dürresommers 2018 ist die Liquiditätssituation im Osten Deutschlands besonders angespannt. Ein Viertel der Landwirte dort spricht von einer angespannten oder sehr angespannten Situation. Unter den Betriebsformen klagen die Veredlungsbetriebe besonders häufig über eine schwierige Liquiditätslage.

Auf der Notenskala von 1 bis 5 wird die aktuelle wirtschaftliche Situation im Durchschnitt der Betriebe mit 2,97 besser beurteilt als die künftige Entwicklung mit einem Wert von 3,10. Gegenüber Dezember 2018 hat sich die Einschätzung in den einzelnen Betriebsformen kaum verändert. Die Zukunftserwartungen haben sich in den Veredlungsbetrieben weiter verbessert. In den Acker- und Futterbaubetrieben dagegen haben sich die Erwartungen an die wirtschaftliche Zukunft gegenüber September und Dezember 2018 weiter eingetrübt.

Preise ohne Optimismus

Neben der vielfach enttäuschenden Entwicklung der Erzeugerpreise in den letzten Monaten bei Getreide, Milch und Rindern wird der nationalen Agrarpolitik ein dämpfender Einfluss auf die aktuelle Stimmungslage in der Landwirtschaft zugeschrieben. Von der aktuellen Entwicklung der Schweinepreise und Einkaufspreise für Futtermittel, Düngemittel und Energie geht dagegen ein positiver Einfluss auf die Stimmungslage in den Betrieben aus. Die Ernteerwartungen fallen im Jahresvergleich etwas optimistischer aus. Ein besonders belastender Einfluss geht weiter von den Pachtpreisen aus. Relativ positiv werden hingegen weiterhin die Kapitalmarktzinsen und Leasing-Konditionen beurteilt.

DBV; roRo; Grafik: DBV