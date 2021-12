Biene Maja stammt aus Asien

06.12.2021 Landwirtschaft

Woher kommt Apis mellifera?

Bislang haben Forscher die Herkunft der westlichen Honigbiene Apis mellifera in Afrika vermutet. Jetzt hat ein internationales Team mit neuen genetischen Untersuchungen die genetische Herkunft nach Asien verlegt. Mit dabei ist Eckart Stolle vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) in Bonn. Demnach hat sich die Biene von Asien nach Afrika und Europa verbreitet.

Mehrfach eingeflogen

Basis für die Erkenntnis sind 251 Genome von 18 Unterarten. Die westliche Honigbiene entstand vor etwa 8 Millionen Jahren in Asien und spaltete sich vor zwei bis fünf Millionen Jahren in mehrere Linien auf. Während sie Afrika in einem Ausbreitungsprozess besiedelte, erfolgte die Besiedelung von Europa in zwei weiteren voneinander unabhängigen Ausbreitungsprozessen vor ein bis zwei Millionen Jahren, gefolgt von der Bildung der heutigen Unterarten vor 140 000 - 280 000 Jahren.

Staatenbildung hat der Verbreitung geholfen

„Bemerkenswert ist, dass die Mehrzahl der genetischen Änderungen, die die Honigbienen-Unterarten unterscheiden, sich an einigen wenigen genomischen „Hotspots“ konzentrieren“ erläutert Stolle. 145 Gene in diesen „Hotspots“ weisen spezifische genetische Unterschiede über alle Honigbienen-Unterarten hinweg auf, ein Hinweis darauf, dass sie unter natürlicher Selektion stehen. „Und genau diese Gene waren in hohem Maße mit Arbeiterinnenmerkmalen verbunden“ streicht Stolle heraus. „Dies zeigt: Die Entwicklung des sozialen Lebens der Bienen in einem Staat und zusätzlich neue Arbeiterinnen- und Koloniemerkmale scheinen also die Ausbreitung der Honigbienen in ihrem jetzt riesigen Verbreitungsgebiet ermöglicht zu haben.“

Somit wird die These gestützt, dass die westliche Honigbiene ihren Ursprung in Asien hatte, bevor sie sich nach Europa und Afrika ausbreitete. Heute gibt es etwa zehn Arten von Honigbienen, die zum Großteil in Asien beheimatet sind. In Europa und weiten Teilen Afrikas existiert jedoch nur eine einzige Art der Gattung Apis, unsere Honigbiene, A. mellifera.

Lesestoff:

Kathleen A. Dogantzis, Eckart Stolle et al. Thrice out of Asia and the adaptive radiation of the western honey bee: in Science Advances, 3 Dec 2021, Vol 7, Issue 49, DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abj2151

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html