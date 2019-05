20.05.2019 Landwirtschaft

Insektenschutz ist ein Gesamtprogramm

Solange es Imker gibt, gibt es Bienen. Das in den letzten Jahren vielbeschworene „Bienensterben“ war vielmehr ein Imkersterben. Die Zahl der Bienenvölker legt neuerlich um zwei Prozent zu, was offenbar ein Erfolg der Förderung der Imkerei zu verdanken ist. Zum heutigen „Weltbienentag“ hat das Bundeslandwirtschaftsministerium an die zahlreichen förderfähigen Programme erinnert. Dazu gehört neben der technischen Hilfe für Imker, die Bekämpfung von Bienenstockfeinden und Bienenkrankheiten, die Rationalisierung der Wanderimkerei und vor allem die Wissenschaft, die Bienezuchtergebnisse analysiert und Forschung mit einander verknüpft. Außerdem können Imker Hilfe für die Auffüllung von Bienenstöcken beantragen, sowie auf Marktbeobachtung und Vermarktungsförderung setzen.

Dafür stehen in den Bundesländern zusammen 3,2 Millionen Euro zur Verfügung. Mittlerweile geht es nicht mehr nur um die Biene, sondern um alle Insekten. Vielfältige Ursachen machen es den fliegenden und krabbelnden Tieren schwer. Sicher auch die Landwirtschaft. Aber auch die Veränderung des Klimas, die Strukturen der Landnutzung durch Straßenbau, Siedlung und Verkehr, sowie Schadstoffe und Lichtverschmutzung. Das geplante Aktionsprogramm Insektenschutz muss alle Punkte gleichermaßen berücksichtigen.

Die Agrarpolitik hat sich geändert, wenn es auch vielen nicht schnell genug geht. Die Stärkung der Umweltziele steht nach wie vor auf dem Brüsseler Programm. Die neue Zusammensetzung des Europaparlaments und ein neuer EU-Agrarkommissar haben es in der Hand, die Vorschläge weiter zu entwickeln und Rückschläge aufzuhalten.

Speziell geht das Ministerium eine Kooperation mit 500 Gartencentern ein und erneuert die Aktion „Bienen füttern“. Verbraucher können Tipps zum Bienenschutz auf www.bienenfuettern.de kostenfrei bestellen. Die Förderung des ökologischen Landbaus und das F.R.A.N.Z.-Projekt setzen auf innerlandwirtschaftliche Modelle und Beispiele.

Neben Bürgern und Politik sind auch Unternehmen für die Biene unterwegs. Discounter stellen Bienenstöcke neben ihren Logistiklagern auf, heute wird die „Wertgarantie Group“ als Spezialversicherer in der Innenstadt von Hannover, südlich des Maschsees fünf Bienenstöcke für rund 250.000 Bienen aufstellen. Der Honig wird an die Mitarbeiter verkauft.

Lesestoff:

F.R.A.N.Z. kann´s: https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/f-r-a-n-z-kanns.html

roRo