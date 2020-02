Bio-Aufholjagd in Brandenburg

18.02.2020 Landwirtschaft

Potsdam: Weichenstellung für Bio

Brandenburger Landwirte hatten es seit der Wende schwer. Die Lieferbeziehungen in Westberlin zwischen Lebensmittelerzeugern und Lebensmittelhandel waren in festen Hände. Lieferbeziehungen von Brandenburg nach Berlin aufzubauen, gelang nur vereinzelt. Die Leitung eines großer Legehennenbetriebs vor den Toren Berlins verriet, es sei leichter Eier nach Italien als nach Berlin verkaufen.

Das hat sich mit der Zeit stark gewandelt, aber nie richtig verbessert. Die Brandenburger Landwirte kamen mit den weltmarktorientierten Rohstoffpreisen lange Zeit zurecht, das Potsdamer Agrarministerium stand sehr lange auf der Umstellungsbremse. Seit den Neuwahlen 2019 hat sich das geändert. „Bio“ wurde zu einem ernsthaften Thema, die konventionellen Landwirte stehen in der Sackgasse niedriger Preise für dürregeschädigte Ernten und in Berlin gehen freitags Schüler und Bauern mit auf die Straße. Berlin als Metropole urbaner Wünsche an das Agrarland Brandenburg, wächst um 40.000 Menschen, die mehr Bioangebote nicht nur im Handel und auf Märkten, sondern auch in Kantinen und Mensen haben möchte. Diesen Wünschen kommt der rot-schwarz-grüne Koalitionsvertrag in Potsdam entgegen. Die zweitstaatliche Biobranche vor Ort ist mit den Zielen weitgehend zufrieden.

Bio-Brandenburg

Geschäftsführer Michael Wimmer von der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) verwies bereits zur Internationalen Grünen Woche auf die bedeutendsten Stellschrauben. Dazu gehört beispielsweise die Steigerung der Förderprämien für den Anbau von Obst und Gemüse. Vor allem Beerenfrüchte stehen im Fokus..

Für die Ökobranche sind komplexe Zusammenhänge wichtiger als die Förderung einzelner Feldfrüchte. Schon im Vorfeld des für 2021 vorgesehenen Aktionsplans Ökolandbau startete 2018 das von der EU geförderte Projekt „Regionales Bio-Gemüse aus Brandenburg“. Zum Start wurde die Wiederbelebung des Kartoffelanbaus ins Visier genommen. In seiner Bio-Komponente.

Die Umsetzung ist nach Projektleiter Gerald Köhler alles andere als einfach. Die Kartoffelbetriebe liegen im Gegensatz zu anderen Bundesländern weiter auseinander. Das erschwert die Kommunikation. Erst seit Mitte 2019 kam einen Schälbetrieb für Großverbraucher für Bio-Kartoffeln hinzu. Neben der Kartoffel als Frischeprodukt wird sich damit der Markt für die Verarbeitungsindustrie erst richtig entwickeln. Auf ganzer Breite, von der Auswahl des Pflanzgutes, über den Anbau bis zur Rodung und Lagerung muss sich die neue Wertschöpfungskette neu aufstellen. Köhler spricht lieber von der organisatorischen Innovation, die in Brandenburg notwendig ist, aber politisch und in den Fördergrundsätzen kaum berücksichtigt wird.

Bio-Stadt und Brandenburg

Dennoch: Eine zunehmende Zahl an Umstellern hält in Brandenburg das Öko-Wachstum hoch. Zwischen 2015 und 2018 wuchs der Anteil ökologisch bewirtschafteter Fläche zwischen Elbe und Oder von 0,87 auf 4,65 Prozent. Im Jahr 2019 kamen noch einmal 7.500 Hektar dazu und vergrößern den Öko-Anteil in der Landwirtschaft auf 12,8 Prozent. Brandenburg folgt dem Deutschlandtrend.

Außer Heumilch wird in der Mark die Trinkmilch nahezu komplett von Öko-Milchviehbetrieben erzeugt. Die vier Molkereien im Land sind Öko-Molkereien. Schon die Grüne Woche hat gezeigt, dass die Innovationskraft im Land unbändig ist. Am FÖL-Gemeinschaftsstand präsentierte das BioBackHaus Linsen für ein neues Brot und einer neuen Feldfrucht im Land.

Auf der BioFach in Nürnberg hat sich Berlin erstmals offiziell als „Bio-Stadt“ präsentiert. Berlins Senator Dr. Dirk Behrendt gab die Richtung vor: „Wir wünschen uns, dass zukünftig ein möglichst großer Anteil des Bio-Essens an Berliner Grundschulen aus der Region kommt.“ Im 20. Jubiläumsjahr der FÖL nahmen in Nürnberg 33 Aussteller an dem dreiteiligen Gemeinschaftsstand Platz. Die Entwicklung der Berlin-Brandenburger Messebeteiligung wurde selbst von der Nürnberger Messeleitung gelobt.