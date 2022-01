Bio-Erdbeeren aus der Ukraine

14.01.2022 Landwirtschaft

Sortenwahl als Wirtschaftsstrategie

Erdbeeren sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Ukraine beliebt. Auf dem Tisch und auf dem Acker. Die Erdbeere hat unter den Beerenfrüchten den größten Marktanteil und wird von Kleinbauern und großen Farmen auf mehreren Hektaren angebaut. Victor Shcherbachuk ist Direktor der deutsch-ukrainischen Agrofirma „Dedens Agro“. Das Unternehmen in der westukrainischen Stadt Rivne, nordöstlich von Lwiw, gut 150 Kilometer vor der polnischen Grenze, hat sich 2013 auf den Ökolandbau spezialisiert und bietet neben Getreide und Hülsenfrüchte auch Beeren an. Ganz vorne stehen Bio-Himbeeren und Bio-Erdbeeren. Die wachsen zusammen auf 17 Hektar Land. Die Erdbeersetzlinge werden im geschlossenen System auf dem Betrieb selbstgezüchtet. Der Anbau in Kassetten bietet den Pflanzen eine gute Wurzelentwicklung. Der Aufwand entbindet das Unternehmen von der Bereithaltung von gekühlten Lagerhäusern für zugekaufte Setzlinge. Ungünstige Witterungsverhältnisse können die Zeit zwischen Anlieferung und Pflanzung verzögern.