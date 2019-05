Bio-Wissen für alle

14.05.2019 Landwirtschaft

Praxistipps für Ökobauern weltweit

Landwirte in der ganzen Welt stehen vor den gleichen Herausforderungen. Die Zielrichtung ist überall die gleiche: Die Landwirtschaft muss klimaverträglicher und nachhaltiger werden, sie darf dabei die Wirtschaftlichkeit und die Ernährungsweise der Menschen nicht außer Acht lassen. Beratung ist einer der Schlüssel für die landwirtschaftliche Praxis, steht weltweit aber nicht allen zur Verfügung. Der niederländische Bio-Importeuer Eosta hat jetzt zusammen mit seinem Partnerunternehmen Soil & More eine Online-Plattform aufgebaut, mit der die eigentlich gut verfügbare Datenlage für die zukunftsfeste Landwirtschaft in leicht anwendbare Praxistipps übersetzt werden.

Mit der Wissensplattform sollen die Schwierigkeiten für die zunehmend komplexeren Lösungen anschaulich an die Bauern weiter gegeben werden, sagt Soil & More-Geschäftsführer Tobias Brandel.

Die für alle frei zugängliche Internetseite bietet Wissen auch in Form von Videos zu den Themen Kompostierung und Biomasse-Management, bodendeckende Kulturen und Mulch-Management, Herstellung von Kompost-Tee, Erosionskontrolle, Biologische Schädlings- und Krankheitsbekämpfung sowie Fruchtfolge und Bodenbearbeitung an.

Lesestoff:

https://www.farmingandmore.com/en/

roRo