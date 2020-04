Biosicherheit erhöhen

03.04.2020 Landwirtschaft

ASP besorgniserregend nah

Der Fachbeirat Schwein im Bundesverband Rind und Schwein (BRS) hat mit dem Projekt Biosicherheit zur Finanzierung von Videomaterial und ELearning-Tools ins Leben gerufen, um Schweinehaltende Betriebe für das Thema Biosicherheit zu sensibilisieren. Das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist für Menschen ungefährlich, für Haus- und Wildschweine jedoch absolut tödlich. Da es weder Medikamente noch einen Impfstoff gibt, werden um einen Fundort strengste Sperr- und Beobachtungszonen eingerichtet.

ASP in Polen

Bis auf einen Wildschweinbefall in Belgien breitet sich das Virus in der östlichen EU aus. Es wurden zwar in diesem Jahr drei skelettierte Wildschweinkadaver in Belgien gefunden, die das Virus in sich trugen. Das spreche aber nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts nicht für einen aktuellen Ausbruch. Am nächsten war der Fund bei einem Wildschwein in Polen an der deutschen Grenze, nur drei Kilometer von der Oder entfernt. Ende März hat es auch erstmals so nahe wie nie an Deutschland einen Hausschweinbestand getroffen. Es handelt sich um einen Betrieb zur Ferkelerzeugung im Kreis Nowosolski, rund 60 Kilometer östlich der Oder.

Zur Zeit des Ausbruchs standen 6.904 Zuchtsauen, 16.037 Ferkel, 776 Absatzferkel und 29 Eber in den Ställen. Die Farm liegt nach einem ASP-Ausbruch bereits in einem Sperrbezirk. Eine Verschleppung über den Tierhandel ist daher so gut wie ausgeschlossen. In der Provinz Lebus gab es seit November 2019 bereits 146 ASP-Fälle. Die Situation ist nach neuestem Bulletin des FLI nach wie vor angespannt.

Sachsen hat den Bau eines Elektrozaunes von 128 Kilometer Länge mit Kosten von 250.000 Euro gegen das Wechseln von Wildschweinen abgeschlossen. Der Zaun ist 1,50 Meter hoch und mit Behältern versehen, die Aromen gegen Wildschweine verströmen.

Projekt Biosicherheit

Für die Landwirte sollen die Lernwerkzeuge Biosicherheit kostenfrei angeboten werden. Eine Bezahlschranke ist das größte Nutzungshindernis. Deshalb sollen Firmen Anteile für die Herstellung des Materials zeichnen.

Roland Krieg

