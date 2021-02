Blütenvielfalt kann Insektizideffekte ausgleichen

04.02.2021 Landwirtschaft

Wildbienen freuen sich über verschiedene Blüten

Eine höhere Blühpflanzenvielfalt erhöht den Bruterfolg von Wildbienen und könnte helfen, negative Effekte von Insektiziden auszugleichen. Den entsprechenden Fachbeitrag der Universitäten Göttingen und Hohenheim haben Felix Klaus und Ingo Grass in der Fachzeitschrift „Ecology Letters“ veröffentlicht.

In mehr als 50 Flugkäfigen wurde die ökologisch und ökonomisch bedeutsame Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) mit verschiedenen artenreichen Blühmischungen und mit Insektiziden behandeltem Raps zusammengebracht. Über mehrere Monate hinweg wurde dann die Reproduktionsrate anhand der Parameter Zahl der Brutzellen und geschlüpfte Nachkommen. beobachtet.

Die Zahl der angelegten Brutzellen war bei den Bienen doppelt so groß, die nicht nur im allein im Raps, sondern in den Blühmischungen mit Raps unterwegs waren. Der Reproduktionserfolg war auch dort größer, wo verschiedene Blütenpflanzen im Flugkäfig standen. Selbst dort, wo nur eine wichtige Pflanzenart wartete.

Der Raps war mit dem Neonicotinoid Clothianidin behandelt, dass mittlerweile verboten ist. Das schmälert in der Version „Nur Raps“ den Reproduktionserfolg der Roten Mauerbiene, aber nicht in der Version „behandelter Raps mit Blühpflanzen“. Ingo Grass aus Hohenheim und Felix Klaus aus Göttingen schließen auf einen Kompensationseffekt durch Blühpflanzen, der umso höher ausfällt, je artenreicher die Blühmischung ist. „Eine mögliche Erklärung ist, dass die Bienenlarven weniger Insektiziden ausgesetzt sind, und sie von zusätzlichen Nährstoffen profitieren, wenn ihnen neben Raps auch Pollen anderer Pflanzenarten zur Verfügung steht“, erläutert Felix Klaus.

Wenn ausreichend diverse Blühressourcen in der Agrarlandschaft vorhanden sind, dann könnte dies den negativen Effekten von Monokulturen und Insektiziden entgegenwirken“, ergänzt Teja Tscharntke, Leiter der Abteilung Agrarökologie an der Universität Göttingen.

Lesestoff:

Felix Klaus et al. (2021): Floral resource diversification promotes solitary bee reproduction and may offset insecticide effects – evidence from a semi-field experiment. Ecology Letters. DOI: https://doi.org/10.1111/ele.13683

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html