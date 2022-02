BMEL fördert Tech-Start-ups

01.02.2022 Landwirtschaft

Özdemir zeichnet AgTech und Foodtech-Unternehmen aus

Mit einem Förderprogramm für junge Unternehmen aus den Bereichen AgTech und FoodTech unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Kooperation mit der Landwirtschaftlichen Rentenbank agrarnahe Start-ups in der Frühfinanzierungsphase.

Die ersten Förderbescheide über insgesamt rund 2,9 Millionen Euro an vier Unternehmen wurden am Montag übergeben. Unter anderem wird ein New Space Unternehmen gefördert, das mit Hilfe einer eigenen Satellitenflotte Daten sammelt, mit denen die Pflanzen- und Bodengesundheit analysiert wird. Diese Daten können die Landwirte zum Beispiel nutzen, um die Bewässerung ihrer Felder zielgenau an den Pflanzenbedarf anzupassen.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir: „Weit gefehlt, wer Landwirtschaft heute noch allein mit Trecker und Gummistiefeln verbindet. Tablet, Roboter und satellitengestützte Navigationssysteme machen die Branche nicht nur ressourcenschonender, sondern auch zu einem attraktiven Berufsfeld. Das ist der Weg, den wir mit unserer Förderung ebnen wollen. Die neue Bundesregierung ist angetreten, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen: weniger Pestizide, weniger Dünger – und damit mehr Artenvielfalt. Die Ideen der Start-ups, denen wir heute einen finanziellen Anschub geben, zeigen, dass wir unser Ziel erreichen können und die Landwirtschaft dabei erfolg- und ertragreich arbeiten kann. Ich freue mich, dass unser Programm so gut angenommen wird, und danke den Start-Ups für ihren wertvollen Beitrag.“