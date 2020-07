Bodenpreise in Bulgarien steigen

02.07.2020 Landwirtschaft

Ackerland in Bulgarien sieben Prozent teurer

Die Preise für bulgarisches Ackerland sind 2019 um 7,4 Prozent gestiegen. Nach Angaben des bulgarischen Statistikamtes liegt der Durchschnittspreis jetzt bei 1.053 Bulgarischen Lew (BGN) je Deklar (0,1 Hektar). Ein BGN entspricht gegenwärtig 0,51 Euro, so dass je Hektar Land im Durchschnitt 5.370 Euro kostet.

Mit 1.462 BGN ist Ackerland im Nordosten am teuersten. Im Nordwesten ist es mit 967 BGN am preiswertesten. Einen Preisanstieg gab es in allen Regionen. Günstiger wurde Pachtland. Einen Deklar gab es bereits für 49 BGN pro Jahr und liegt damit zwei Prozent unter dem Pachtniveau von 1018. Für Dauergrünland muss ein Pächter 23 BGN pro Deklar zahlen, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 43 Prozent bedeutet.

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html