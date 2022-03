Brandenburger „Ställe der Zukunft“

17.03.2022 Landwirtschaft

Brandenburg baut vor

Aus Mitteln des Zukunftsinvestitionsfonds des Landes Brandenburg fördert das Agrar-Umweltministerium die Konzipierung und den Bau der „Ställe der Zukunft“ an den beiden Standorten der Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung e.V. (LVAT) in Ruhlsdorf und Groß Kreutz mit rund zwölf Millionen Euro. Die LVAT als regionales Kompetenzzentrum für die Haltung von Schweinen und Rindern wird damit eine moderne, stallgebundene Haltung hinsichtlich Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz durch den Einsatz von Innovationen umsetzen.

Transformationsbeispiele

Die „Ställe der Zukunft“ zeigen den Übergang in neue, tierwohl-, umwelt- und klimagerechte sowie ökonomisch tragfähige Haltungsverfahren. Dabei berücksichtigen sie die unter Federführung der Landwirtschaftskammern erarbeiteten Maßnahmen gesamtbetrieblicher Haltungskonzepte der Tierarten Sauen und Mastschweine sowie Milchrinder.

Agrarminister Axel Vogel: „Immer mehr Menschen legen beim Einkauf glücklicherweise Wert auf Produkte, die mit einer guten Tierhaltung erzeugt wurden. Ein deutliches Zeichen hierfür bildete beispielsweise die Kennzeichnung von Hühnereiern. Aber auch bei Fleisch und Milchprodukten ist der Trend unübersehbar. Mit der Investition in die Ställe der Zukunft aus dem Zukunftsinvestitionsfonds des Landes wollen wir zeigen, dass auch in der konventionellen Tierhaltung höhere Standards möglich sind und dies nicht zum Nachteil der Landwirtinnen und Landwirte gehen muss. Automatisierung und Digitalisierung sind dabei essentielle Bestandteile der modernen Tierhaltung. Zugleich soll an den beiden Standorten deutlich werden, dass Energieeinsparung und Klimaschutz möglich sind und sogar dazu beitragen, Kosten einzusparen.“

Standort Ruhlsdorf

Am Standort Ruhlsdorf, einem Ortsteil von Teltow im Landkreis Potsdam-Mittelmark, entstehen 60 Sauenplätze inklusive Abferkelung und Wartebereich. Alle Plätze werden über einen Zugang zum Auslauf verfügen und mehr Platz bieten. In allen Haltungsabschnitten werden Einstreu und organisches Beschäftigungsmaterial, wie Stroh, eingesetzt. Die Böden sind auf die Gesundhaltung der Klauen und Gelenke ausgerichtet, die Ausläufe werden mit flexiblen Sonnen- und Regenschutzmaßnahmen ausgestattet. Auch die Nebenanlagen wie Futter- und Strohlager werden durch Automatisierung und Digitalisierung auf den neuesten Stand gebracht. Modernste Technik kommt auch im Bereich der Umwelttechnik zum Einsatz. So entstehen Wasserspeicher und -aufbereitung sowie eine Solaranlage und eine Wärmepumpe, wodurch die Energieeffizienz verbessert wird. Um allen Interessierten einen guten Einblick in die Ställe der Zukunft geben zu können, werden Besuchervorrichtungen, Hofeinzäunung und entsprechende Wege optimiert.

Standort Groß Kreutz

In Groß Kreutz, wo die LVAT Milch- und Mastrinder hält wird der im Betrieb befindliche Milchviehstall ebenfalls umgebaut und die Haltung verbessert. Die Gestaltung der Laufflächen und Funktionsbereiche im Inneren soll komplett auf die Gesunderhaltung des Bewegungsapparates ausgerichtet werden. Zudem wird der Maststall um einen Futterautomaten und ein Wiegesystem ergänzt. Füttern, Einstreuen und Melken erfolgen somit automatisch. Außerdem entstehen eine Außenliegefläche und ein neuer Laufhof mit Niederschlagsschutz. Weitere Investitionen fließen in die Gülleaufbereitung, ein Vertikalsilo, die Silagelagerung, das Wassermanagement, Energiespeicher, Dachbegrünung, eine neue Photovoltaikanlage, die Hofflächen und die Wege.

MLUK