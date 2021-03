Brasiliens Broiler-Boom

11.03.2021 Landwirtschaft

China und Arabien kaufen brasilianische Broiler

Brasilien wird in diesem Jahr rund 14,5 Millionen Tonnen Hühnchenfleisch erzeugen. Das sind 5,5 Prozent mehr als der Rekordwert aus dem Jahr 2020. Mit einem Plus von 2,1 Prozent wird Brasilien rund 4,23 Millionen Tonnen Geflügelfleisch in mehr als 160 Länder exportieren. Auch nach China, das selbst in die eigene Geflügelproduktion investiert.

Die Pläne sind noch größer. Brazil Food (BRF) plant eine Steigerung der Geflügelfleischeinnahmen um 150 Prozent bis 2030 durch neue Märkte in den USA, Europa und China. Die Brasilianer wollen aber nicht nur Fleisch, sondern Fertiggerichte auf der Basis von Geflügelfleisch verkaufen. 2030 soll der Umsatz bei 17,5 Milliarden US-Dollar liegen. Aktuell sind es sieben Milliarden US-Dollar. Die Fertiggerichte sollen lokal produziert werden. Dafür plant BRF Investitionen in den Aufbau und der Akquise für Firmen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar.

Aktuell hat eine Veterinärdelegation aus dem Oman die Geflügelfleischfabrik in Toledo City im Bundesstaat Paraná für die Halal-Produktion zertifiziert. Die Fabrik exportiert bereits Halal-Geflügelfleisch in die Vereinten Arabischen Emirate, nach Katar und Kuwait.

Auch Russland lockt

Russland versucht mit Exportsteuern auf Weizen die Produktion im Land zu halten und die Preise für Nahrungsmittel bei sinkenden Haushaltseinkommen zu stützen. Geflügelfleisch und Eier gelten in den vergangenen 12 Monaten als die wichtigste und günstigste Proteinquelle für russische Verbraucher. Dadurch sind die Preise für Hähnchenfleisch und Eier angestiegen. Gleichzeitig habe die Geflügelpest die heimische Erzeugung eingeschränkt. Russland hat für 2021 für eine Importquote von 364.000 Tonnen Geflügelfleisch keinen Zoll festgesetzt. Die Quote gilt für alle Länder. Für Mengen außerhalb der Quote wird eine Importsteuer von 65 Prozent fällig. Derzeit diskutiere Moskau, ob für brasilianisches Geflügelfleisch der Zoll nicht gesenkt werden könne. Brasilien ist der wichtigste Broilerlieferant für Moskau.

Roland Krieg

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html