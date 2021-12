Britische Woche des Waldes

03.12.2021 Landwirtschaft

Aufforstung für die Klimaneutralität

Mit Beginn der Woche des Waldes hat Großbritannien 12 Millionen britische Pfund für die Aufforstung spendiert. Hunderttausende neuer Bäume sollen den Briten helfen, ihr Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2050 zu erreichen. Alleine 260.000 Bäume werden außerhalb bestehender Wälder zusammen mit 139 Kommunen in 42 Projekten landesweit gepflanzt. Zudem gibt es bereits eine Stadtwald-Initiative, die mit Beginn der Waldwoche um 46 Stadtprojekte mit 25.000 Bäumen für lebensraumfreundliche Gestaltung und zur Verbesserung des Mikroklimas gepflanzt werden.

Cumbria

Eines der Projekte liegt in der nordwestlichen Grafschaft Cumbria. Die Grafschaft liegt auf der Höhe der Isle of Man und ist nur einen Meeresarm (Solway Firth) von Schottland getrennt. In Cumbria soll gezielt ein neuer Küstenwald entlang der gesamten Küste entstehen. Das werden 5.000 Hektar neuer Wald entlang 56 Meilen Küstenlinie über die nächsten 25 Jahre. In einem ersten Schritt sind 150 Hektar geplant. Cumbria weist lediglich 9,9 Prozent der Fläche mit Wald auf und liegt drei Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Die Ortschaften sollen mit den neuen Wäldern Zugang zu Natur und neue ökonomische Einkommensmöglichkeiten erhalten.

Roland Krieg

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html