BVL und Swissmedic im Teamwork

20.05.2021 Landwirtschaft

Deutsch-Schweizer Zusammenarbeit bei Tierarzneien

Vorbeugen, Informieren, Zulassen, Kontrollieren und internationale Zusammenarbeit. Das sind die Kernaufgaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Zu den Segmenten des BVL zählt auch der Bereich der Tierarzneimittel. In der Schweiz heißt die Schwesterorganisation Swissmedic. Künftig werden die beiden noch enger zusammenarbeiten. Dazu haben Raimund Bruhin vom Schweizerischen Heilmittelverband Swissmedic und Friedel Cramer vom BVL eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Der Markt für Tierarzneimittel ist in beiden Ländern schon deshalb eng miteinander verflochten, weil es um Medikamente gleicher Hersteller geht. Viele Tierarzneimittel haben eine deutsche Beschriftung und deutschen Beipackzettel, weswegen eine enge Abstimmung zwischen beiden Behörden erforderlich ist. Neben dem zu erwartenden positiven Effekt auf die alltägliche Arbeit im Rahmen der Zulassung und Überwachung von Tierarzneimitteln ist somit auch bei Zwischenfällen und in Krisenfällen ein schneller und reibungsloser Informationsaustausch gesichert, der zudem oft auch Leben retten kann. Dazu arbeiten Experten von BVL und Swissmedic bereits seit Jahrzehnten in den unterschiedlichsten internationalen Fachgruppen eng zusammen.

roRo

