Das Dorf lebt von Beteiligung

01.02.2022 Landwirtschaft

NRW: Unser Dorf hat Zukunft

Bürgerschaftliches Engagement und eine ganzheitliche Dorfentwicklung – darauf legt der diesjährige Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Nordrhein-Westfalen einen Schwerpunkt. Das Interesse an dem Wettbewerb ist groß: Auf Einladung der Landwirtschaftskammer NRW und des Zentrums für ländliche Entwicklung (ZeLE) hatten sich mehr als 300 Personen zu einer Fachtagung im Versuchs- und Bildungszentrum Haus Düsse in Bad Sassendorf angemeldet. Das war der Startschuss für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2020/22“. Die Teilnahme an dem Wettbewerb muss bis zum 14. April gemeldet werden.