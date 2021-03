25.03.2021 Landwirtschaft

Unternehmen schreiben an die Kommission

Führende Lebensmittelhersteller wie Barilla, Ferrero, Mondelez, Nestlé und Unilever sowie Aldi Nord, Ikea und Les Mousquetaries seitens des Handels und Chefköche haben in einem Breif an die EU-Kommission das Ende des Käfigzeitalters eingefordert. Die finnische Christdemokratin Sirpa Pietikäinen sieht in der Aufforderung eine Zeitenwende für ein schnelleres Verbot der Käfighaltung bei Legehennen in der EU. Unterstützt wird sie von der italienischen Grünen Eleonora Evi und den Liberalen im Parlament.

Das Ende der Legehennenkäfige soll dabei nur der der Anfang jedweder Kastenhaltung, wie bei Sauen, sein. Die Briefschreiber haben in ihren Unternehmen wie viele andere auch bereits ein Ende der Käfighaltung bis 2025 eingeleitet und Nestlé hat es bereits in diesem Jahr vollzogen. Ferrero war bereits 2014 soweit und will das als neuen Standard für alle Unternehmen verstehen.

Roland Krieg

