Ukraine: Von der Export- zur Importkartoffel

Medienberichten zufolge überschätzt das ukrainische Statistikamt die jährliche Kartoffelernte deutlich. Der Vizepräsident der ukrainischen Kartoffelanbauer Serhiy Rybalko geht von maximal 12 bis 13 Millionen Tonnen Kartoffeln aus, während die offizielle Statistik zwischen 20 und 21 Millionen Tonnen ausweise.

Vor zwei Jahren hat das Land an der Schwarzmeerküste noch rund 0,5 Millionen Tonnen Kartoffeln exportiert, teilte er in einer Pressekonferenz Anfang Januar mit. Heute muss es die gleiche Menge importieren. Die offiziellen Zahlen täuschten über die Realität hinweg. Die Ukrainer verzehren kaum mehr als vier Millionen Tonnen pro Jahr. Das sind immerhin 120 kg pro Kopf. Der große Rest wird wegen mangelnder Qualität weggeworfen oder an Tiere verfüttert.

Das aktuelle Importvolumen von 500.000 Kilogramm macht rund drei Viertel der Menge im Lebensmitteleinzelhandel aus, sagte Rybalko.

Die Vorsitzende Oksana Ruzhenkowa kritisiert die stabile Zahl der Schattenkartoffeln in der Statistik. Sie gebe Investoren falsche Anreize und setze falsche Akzente im Fünf-Jahresplan für Subventionen im Kartoffelanbau.

