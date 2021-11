Das Land ist attraktiv – mit Einschränkungen

02.11.2021 Landwirtschaft

BMEL-Umfrage zur Lebensqualität auf dem Land

Der ländliche Raum ist herausfordernd. Natur und Ruhe sowie soziale Aspekte sprechen für das Leben auf dem Land. Allerdings sind Abstriche bei der Nahversorgung und der Infrastruktur zu verzeichnen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat in einer Umfrage die Einstellung zu den Lebensverhältnissen auf dem Land erfragt.

Leben: Mehr als sieben von zehn Befragten betrachten ländliche Regionen als attraktiven Ort zum Leben. Zudem haben Dreiviertel der Menschen, die bereits in sehr ländlichen Regionen leben, den Wunsch, auch dort zu bleiben.

Erholung: Fast 90 Prozent aller Befragten schätzen ländliche Räume als attraktiven Erholungsort.

Arbeiten: 47 Prozent schätzen das Land als attraktiven Ort zum Arbeiten. In sehr ländlichen Regionen bewerten 54 Prozent das Arbeitsplatzangebot als gut oder sehr gut, in städtisch geprägten Regionen sind es 63 Prozent.

Internet und Mobilfunk: 89 Prozent aller Befragten halten eine gute Internet- und Mobilfunkversorgung im Alltag für wichtig. In sehr ländlichen Regionen bewerten aber nur 61 Prozent ihre Internetversorgung und 63 Prozent ihren Handyempfang bei sich zu Hause als gut. In Ballungsräumen sind es 68 Prozent (Internet) und 73 Prozent (Handyempfang).

Mobilität: Individualverkehr spielt auf dem Land nach wie vor eine große Rolle. Mehr als 80 Prozent nutzen in ländlichen Regionen Auto, Motorrad, Moped, Mofa. In Ballungsräumen sind es 70 Prozent. ÖPNV (Bus und Bahn) werden in Ballungsräumen von 71 Prozent genutzt, in eher ländlichen Räumen von 52 Prozent und in und sehr ländlichen Räumen von 41 Prozent. Nur jeder Dritte in sehr ländlichen Regionen findet die Taktung des ÖPNV vor Ort gut, in Ballungsräumen sind es 65 Prozent.

Nahversorgung und Dienstleistungen: Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs bewerten 81 Prozent der Befragten in sehr ländlichen Regionen gut. In eher ländlichen Regionen sind 88 Prozent mit dem Angebot zufrieden. Mit der hausärztlichen Versorgung sind 73 Prozent in sehr ländlichen Regionen und 77 Prozent in eher ländlichen Regionen zufrieden.

Die Umfrage zeigt nach Bundesministerin Julia Klöckner, dass ländlichen Regionen bei der Bevölkerung als Orte zum Leben und zur Erholung hoch im Kurs stehen - aber weniger als die Hälfte schätzen das Land als Arbeitsort. Zudem bezeichnen nur 61 Prozent der Befragten ihre Internetversorgung als gut oder sehr gut: „Unsere ländlichen Regionen sind nicht der ‚kranke Mann‘ Deutschlands. Sie sind vielerorts Kraftzentren und Heimat von Innovationen“, erklärte Klöckner am Montag.

Lesestoff:

Die komplette Umfarge finden Sie hier: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_laendliche-Regionen/umfrage-leben-in-laendlichen-regionen.html

roRo