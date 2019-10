Das Weinjahr 2019

25.10.2019 Landwirtschaft

DRV zieht positive Bilanz der Weinlese

Auf dem herbstlichen Weinempfang des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV) zog der Vorstandsvorsitzender der Moselland eG, Henning Seibert, am Freitag eine vorläufige Bilanz der Weinlese: „Der Sommer mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad Celsius und schweren Hitzegewittern führte einerseits zu einem explosionsartigen Vegetationsschub, andererseits aber auch lokal zu schweren Sturm- und Hagelschäden sowie großflächig zu Sonnenbrandschäden bei den Trauben und in der Folge zu erheblichen Ertragseinbußen.“ Durch die hervorragende Arbeit der Winzer in den Weinbergen sei es gelungen, sowohl die negativen Auswirkungen von Pilzinfektionen wie auch von Schädlingen in sehr engen Grenzen zu halten, lobte er. Seibert: „Letztlich können wir in allen Anbaugebieten auf eine mengenmäßig zwar kleine aber qualitativ herausragende Ernte mit sehr ansprechenden Weinen in allen Qualitätsstufen blicken.“

Herkunft statt Zuckergehalt

Fr den DRV ist die aktuelle Novellierung des Weingesetzes das „wichtigste politische Anliegen“. Seibert: „Die im DRV organisierten Winzer- und Weingärtnergenossenschaften stehen einer Novellierung des Weingesetzes grundsätzlich offen gegenüber, bitten aber um eine faktenbasierte Bewertung der Folgen durch eine Gesetzesänderung und eine Prüfung, ob die Verbraucher die Änderungen verstehen und damit das Konsumentenverhalten tatsächlich verändert werden kann.“ Aktuell wird jeder Qualitäts- und Prädikatwein nach amtlicher Prüfung nach Geschmack und Zusammensetzung beurteilt. Ausschlaggebend für die Höhe der Qualität ist aber der Zuckergehalt. Im Romanischen Modell hingegen werden Gebiet, Bereich und Lage beschrieben. Im März dieses Jahres hat das Bundeslandwirtschaftsministerium in Absprache mit den Weinbauverbänden die Eckpunkte für die geschützte Herkunftsbezeichnung und Qualitätspolitik formuliert. Danach sollen charakteristische Merkmale wie der Hektarertrag, Mindestalkoholgehalt und önologische Verfahren für die Qualitätsbeurteilung festgelegt werden.

roRo