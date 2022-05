Datenklau bei AGCO

10.05.2022 Landwirtschaft

Hacker nehmen Agrartechnik ins Visier

Im Rahmen einer Cyberattacke wurde der weltweite Hersteller von Landmaschinen AGCO am 05. Mai Opfer einer Cyberattacke. Es waren nicht alle Produktionsstätten gleichermaßen betroffen, aber die Produktion von Fendt-Traktoren in Deutschland stand still. Der Konzern von Fendt, Massey Ferguson und Valtra prüft derzeit noch die Auswirkungen und wie lange einzelne Betriebsstätten geschlossen bleiben müssen.

In den USA sind die Landwirte durch das Hackerverbrechen mitten in der Aussaat von Mais und Sojabohnen betroffen.

