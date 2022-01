Der Garnelenmarkt in der Pandemie

24.01.2022 Landwirtschaft

Garnelen auf Erholungskurs

Um die 3,8 Millionen Tonnen Garnelen der verschiedensten Garnelen werden 2021 wohl geerntet werden. Damit befindet sich die Erzeugung von Süß- und Salzwassergarnelen nahezu auf dem Niveau von 2019.

2020

Im Zuge der Pandemie und der Schließung von Gastronomie und Hotels ging der Bedarf an Garnelen zu Beginn der Pandemie deutlich zurück. 2020 kam es nach Angaben der FAO zu „Panikernten“ und verspäteter Wiederaufstockung der Bestände. Niedrige Preise haben bei den Garnelenzüchtern auch die Besatzdichte zurückfahren lassen. In Indien kamen noch Futterengpässe hinzu, während in Vietnam und Indonesien die Verluste geringer ausfielen. Der internationale Handel fiel zwischen April und Juni um 70 bis 80 Prozent.