„Der Holzbau steht für Nachhaltigkeit“

02.08.2021 Landwirtschaft

Holzbauwirtschaft setzt mit dem Klimaschutztag Zeichen

Ende August stürmen die ersten Kinder den neuen Holzbau in Berlin-Lichtenberg. Die dreigeschossige Kindertagesstätte wurde in zeitsparender Holzmodulbauweise erstellt. Dorthin lud der Deutsche Holzfertigbau-Verband (DHV) die Presse ein, um nicht nur auf eines der aktuellsten Holzhäuser aufmerksam zu machen, sondern schon auf den 1. Klimaschutztag am 19. September. Dann werden in ganz Deutschland die 300 Mitgliedsunternehmen die Bevölkerung auf das „Bauen mit Holz“ aufmerksam machen.

Das Wohnen mit Holz, Hanf und Stroh hat schon vor zehn Jahren das Interesse geweckt [1]. Die Bautec Berlin kommt ohne das Thema gar nicht mehr aus [2]. Und trotzdem scheint das Bauen mit Holz nur eine Nische zu sein?

Nicht so ganz. In Baden-Württemberg wird bereits mit einer Holzquote am Haus von 39 Prozent gebaut, erläuterte DHV-Präsident Erwin Taglieber. Mittlerweile gibt es in fast allen Städten auch Mehrgeschosser in Holzbauweise. Leuchttürme, die noch meist unerkannt an der Spitze der Bauwirtschaft stehen. Der Klimaschutz muss auch den Bausektor ergreifen. Er verursacht rund 40 Prozent der Emissionen in Deutschland und sorgt trotz hoher Recyclingquote für fast die Hälfte des Abfallaufkommens. Es gibt jede Menge Sondermüll und Verbundstoffe. Der Sektor hat Nachholbedarf, was ähnlich wie im Bereich der Mobilität, auch an den tradierten Trägheit liegt. Ziegel, Beton und Stahl gelten seit dem Zweiten Weltkrieg als die Kennzeichen für das Wirtschaftswunder Bauen. Doch die junge Generation legt beim Bauen, wie beim Wohnen, immer mehr Wert auf Holz. Mit dem 1. Klimaschutztag soll das Thema breiter gestreut werden. Neben den Einfamilienhäusern, setzt schon der soziale Wohnungsbau vermehrt auf Holz.