Der „verkannte Systemwechsel“

18.12.2020 Landwirtschaft

Klöckner fordert „Fairness bei der GAP-Bewertung“ ein

Die Ratspräsidentschaft Deutschlands nähert sich dem Ende. Portugal wird am 01. Januar 2021 das Heft in die Hand nehmen. Zuvor zog die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, am Donnerstag Bilanz und übergab den Staffelstab virtuell an ihre Amtskollegin Maria do Céu Antunes, die per Video ins Berliner Ministerium zugeschaltet war.

„Treibe und Taktgeber“

Mitten in der Pandemie ist die Ratspräsidentschaft alles andere als einfach. Dennoch trafen sich die Agrarministerin vier- von sechsmal plus einem informellen Treffen in Koblenz, auf Präsenszveranstaltungen. Deutschland war „Treiber und Taktgeber Europas“, und Klöckner selbst wollte die in Luxemburg erreichte Einigung bei der Vorlage für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nicht klein geredet wissen. Neben den Agrar- und Umwelt- sowie Klimamaßnahmen hat der Agrarrat Ende Oktober auch erstmals das Tierwohl konditioniert und ein Mindestbudget für ökologische Maßnahmen geschaffen [1]. Soweit liegen die Vorschläge von Rat und Europaparlament nicht auseinander. Die Kommission steht mit ihren 2018 gefassten Vorgaben weit zurückgelassen da.

Dennoch sind die Kritiken an den GAP-Vorschlägen von Rat und Parlament von Umweltverbänden und -parteien eher größer als kleiner geworden [2]. Klöckner fordert „Fairness bei der Bewertung“ ein. Die Landwirtschaft in Europa ist heterogener als die zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Schleswig-Holstein, sagte sie. Der Kompromiss stand lange auf der Kippe und wurde dennoch „im Geiste Europas“ gefunden.

Mehr erreicht

„Wie haben einen Systemwechsel erreicht“, unterstrich sie in Berlin und wehrte sich gegen die Kritiken, dass die neue GAP ökologisch hinter den alten Vorgaben zurückfielen. Selbst in der vielfach zitierten Farm-to-Fork-Strategie werden Zielkonflikte zwischen Umwelt und Ökonomie ausbalanciert und die Landwirte bekämen das Geld nicht per se pro Hektar Fläche, sondern pro Hektar Bewirtschaftungsausrichtung. Das Cross Compliance der alten GAP sei viel weniger gewährleistungspflichtig. Klöckner sieht den Kompromiss als Zeichen der Stärke. Und einen echten Systemwechsel in der Agrarpolitik.

Mehr Geld

Mit Blick zurück auf die Ausgangssituation 2018 erinnerte sie an die drohenden Einschnitte im Agrarbudget für die erste und zweite Säule. Niemand wäre noch vor der Pandemie von einem vergleichbaren Niveau, ohne die zusätzlichen Gelder aus dem Recovery Fond, ausgegangen. Für Deutschland steht eine Milliarde Euro mehr für ökologische Leistungen zur Verfügung, was sicherlich nicht ohne eine Einigung über den Mehrjährigen Finanzrahmen auf dem letzten Europäischen Rat möglich gewesen wäre. Alleine das wäre Anlass für ein tieferes Durchatmen.