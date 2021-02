Der Wald im Green Deal

01.02.2021 Landwirtschaft

Öffentliche Konsultation zur EU-Waldstrategie

Die europäische Wald- und Forststrategie ist Teil des Green Deals. Später im Jahr wird die Kommission ihren Vorschlag auf der Basis der Strategie zur Biodiversität 2030 veröffentlichen.

Neben der Umsetzung globaler Waldrichtlinien soll sie prägend im ganzheitlichen Ansatz für alle Zielkonflikte sein. Klimaneutralität und der Verlust an Biodiversität mache den Schutz von Wäldern und die Wiederaufforstung überall, und auch in der EU, notwendig, sagte Kommissions-Vizepräsident Franz Timmermans am Freitag. EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius will mit der Waldpolitik einen Rollenwechsel für den Umgang mit Wäldern einleiten. Für EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski bildet der Wald ein wichtiges Element für die Sicherung ländlicher Räume und Resilienz der EU.

Die Waldfläche ist in der EU mittlerweile wieder angestiegen und bedeckt rund 45 Prozent der EU-Fläche. Jetzt hat Jedermann die Möglichkeit bis zum 19. April seine Wünsche und Anregungen für die Waldpolitik einzureichen:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy/public-consultation

roRo

