Der zwei-Sterne-Stall der Zukunft

28.05.2019 Landwirtschaft

Chance für Stallbauförderung nutzen

Das Ergebnis der Europawahl wird den etablierten Parteien Beine machen. So durfte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Montag das Projekt „Virtueller Stall der Zukunft“ in Berlin vorstellen und auf die Chance für neue Förderprogramme aus dem Bundeshaushalt verweisen.

Das neue Stallbaukonzept alleine wird nicht reichen. Es gibt aber klare Linien vor, die künftig kaum noch verlassen werden können.

Freud und Leid

Mitte Mai haben sich Thüringer Schweinehalter erstmals zu einem Branchengipfel getroffen. Ferkelpreise von über 60 Euro und Schlachtpreise von mehr als 1,72 Euro je kg Schlachtgewicht gehören derzeit zum Balsam der Tierhalter. Die Preise dürfen aber nicht über die Verzweiflung hinwegtäuschen, als Nutztierhalter im Fadenkreuz der Gesellschaft zu stehen. Verbraucher reden Kritikern nach, die Zielkonflikte verschweigen. Das Schwein im Außenbereich signalisiert dem Konsumenten Lebensfreude, der Landwirt ist über die Seuchengefahr besorgt. Der Branche fehlt die einheitliche Stimme für ihre Tätigkeiten. Das Stallbauprojekt kommt mit seiner Visualisierung gerade recht.

Das Projekt „Virtueller Stallbau der Zukunft“ kommt auch noch aus anderen Gründen zur rechten Zeit. Nach den Ökonomen im Wissenschaftler-Team wird der Markt nur einen Teil der Investitionen refinanzieren. Woher kommt der Rest?

Der Fleischmarkt in Deutschland

Der größte Umsatz innerhalb des Ernährungsgewerbes fällt mit 28,28 Milliarden Euro im Segment Schlachten und Fleischverarbeitung an. Das aktuelle Kompendium „Fleischmärkte 2019 im Überblick“ weist für Wurstwaren allein den Umsatz mit 7,2 Milliarden Euro aus. Der Durchschnittspreis für ein Kilo Wurst ist zwischen 2013 und 2017 von 4,61 auf 4,71 Euro gestiegen. Der Umsatzanteil im Fleischerfachgeschäft ist seit 2011 von 3,92 auf 1,85 Prozent gefallen.

29 kg Fleisch hat ein Bundesbürger 2017 im Durchschnitt verzehrt. Mit 35,8 kg hat Schweinefleisch den größten Anteil. Wurst- und Fleischerzeugnisse kamen auf 29,4 kg pro Kopf und Jahr.

Tierwohl und artgerechte Tierhaltung stehen bei Konsumenten auf der Wunschliste ganz oben, werden allerdings fast ausschließlich mit der Bio-Produktion in Verbindung gebracht. Doch selbst trotz Einhaltung tiergerechter Ställe das Thema Schwanzbeißen alles andere als vom Tisch. Außerdem: Pro Jahr werden derzeit rund 300.000 Bioschweine geschlachtet. Im konventionellen Sektor sind es eine Million – pro Woche. Der Biokunde ist ein Schnitzelliebhaber und wird mit der Herkulesaufgabe tausender neuer Ställe nie konfrontiert werden.

Von allem bekommt der Verbraucher nichts mit. Es hat in den vergangenen Jahrzehnten keine Lücken an der Fleischtheke gegeben. Gehen die Mastplätze in Deutschland zurück, gleichen Importe die fehlenden Steaks und Schnitzel aus.