Deutschlands neue Strukturpolitik

11.07.2019 Landwirtschaft

Mehr Aufgaben fürs gleiche Geld

Strukturpolitik ist eines der schwierigsten Aufgabenfelder. Es wird Geld verteilt und alle wollen es haben. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch „Unser Plan für Deutschland“ gebilligt, den Innenminister Horst Seehofer zusammen mit Familienministerin Franziska Giffey und der Ministerin für den ländlichen Raum, Julia Klöckner im Anschluss vorstellten. „Es geht um einen großen Modernisierungsplan für Deutschland“, sagte Seehofer, konnte im Folgenden allerdings das wirklich Neue nur schwer vermitteln.

Es hilft ein Blick auf den 31. Dezember 2019. Dann endet der Solidarpakt II, der den ersten Fonds aus den Jahren 1995 bis 2004 fortsetzte. Der „Soli II“ stellte den neuen Ländern und Berlin in einem ersten Korb 105 Milliarden Euro und in einem zweiten Korb weitere 51 Milliarden Euro für den Aufbau Ost zur Verfügung. Nunmehr 30 Jahre nach der Wende zeigt die Vielzahl der „Deutschlandkarten“, die parallel zum neuen Förderprogramm gefertigt wurden, nach wie vor die innerdeutsche Grenze bei verfügbarem Einkommen privater Haushalte, Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter, Wahlbeteiligung, Altersstruktur und Bevölkerungsentwicklung. ES blieb der Sozialdemokratin Giffey überlassen, darauf hinzuweisen.

Schöne Städte alleine reichen nicht mehr. Es gibt neue Risse im deutschen Gefüge, die sich mittlerweile auch im Westen erstrecken. Es musste also ein neues Förderpaket aufgelegt werden. Nach 12 Montane hat die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ ihren umfangreichen Bericht für die Bundesregierung vorgelegt. Im September tritt der Bund in Gespräche mit den Ländern ein, die zusammen mit den Kommunen den „Modernisierungsplan“ umsetzen sollen.

Solidarität ist gefragt

Die SPD-Politikerin Anke Rehlinger hat sich in diesem Jahr bereits zweimal gemeldet. Die stellvertretende Ministerpräsidentin fordert Strukturhilfen für ihr Saarland und fordert die Ansiedlung des deutsch-französischen Zentrums für Künstliche Intelligenz an die Saar. Auch die Bundesländer mit großen Zentren der Automobilität haben bereits Strukturhilfen für den Ersatz der Automobile durch E-Autos eingefordert. Wer die Viehdichte im Weser-Ems-Land auflockern will, der kommt um eine Strukturplanung nicht herum [1 + 2]. Das Ruhrgebiet zeigt, wie langwierig ein Strukturwandel angelegt sein muss. „Es ist eine Daueraufgabe und die Kommission hat die Arbeit strukturiert“, sagte Julia Klöckner.

Denn grundsätzlich gibt es ja kaum etwas Neues: Es fehlt an Breitband, Telemedizin, lebendigen Dorfkernen, Tourismus, Schulen und öffentlichem Nahverkehr. Das zeigt der umfangreiche Deutschlandatlas.

Das Modernisierungsprogramm ist dennoch ein Paradigmenwechsel, der Finanzhilfen nicht mehr nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedarf vergibt. So wie es in Ostdeutschland Regionen wie Bitterfeld/Wolfen gibt, die ihre Chancen in 30 Jahren genutzt haben, verlieren Kommunen im Westen den Anschluss an Metropolregionen. So finden die vielen Gasthöfe in der „Genussregion“ Oberfranken keine Nachfolger mehr, weil die Kinder nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollen. Die Zeiten haben sich geändert, die Infrastrukturpolitik muss neu aufgesetzt werden und bekommt eine eigene Gesellschaft.