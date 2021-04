Deutz-Fahr fährt in Kasachstan

08.04.2021 Landwirtschaft

Technologiepartnerschaft von SDF mit Agromash Holding

Ende März hat die SDF eine technologiepartnerschaft mit der kasachischen Agromash Holding abschließen können.

Die SDF ist ein italienischer multinationaler Konzern aus Bergamo, der Traktoren, Erntemaschinen und Dieselmotoren vertreibt. Darunter zählt auch die Deutz-Fahr aus dem bayerischen Lauingen. Weitere Hersteller wie SAME, Lamborghini Trattori und Hürlimann gehören zum Konzern. Die Traktoren decken den Leistungsbereich 25 bis 336 PS ab, bei den Erntemaschinen geht bis zu 395 PS.

Die Technologiepartner mit Agromash Holding ist der wichtigste Landmaschinenproduzent in Kasachstan. Die SDF hat sich gegen verschiedene Mitbewerber durchsetzen können. SDF wird in Kasachstan zusammen mit Agromash die nachhaltige Landwirtschaft und das Precision Farming vorantreiben und so die auch exportorientierte Agrarwirtschaft digitalisieren. Für die SDF ist die Partnerschaft nach eigenen Angaben ein Türöffner für Zentralasien.

