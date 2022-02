Die Alternative bei hartnäckiger Kälber-Diarrhoe

23.02.2022 Landwirtschaft

Mikrobiom-Transfusion bei anhaltender Kälber-Diarrhoe

Die Durchfallerkrankung bei Kälbern ist nach wie vor die häufigste Todesursache und resultiert aus einem Komplex verschiedener Ursachen. Verschiedene Rota- und Coronaviren sind für die anhaltende Diarrhoe genauso ursächlich wie E.coli als Bakterium, Protozoen und Pilze. Darüber hinaus gibt es nicht-infektiöse Ursachen wie mangelhafte Kolostrumversorgung, Milchaustauscher mit milchfremden Protein, falsche Tränketemperatur oder mangelnde Hygiene auf dem Hof.

Die starke Diarrhoe wirkt zunächst über einen erheblichen Verlust an Elektrolyten bis hin zur Dedhydrierung.

Joghurttränke

Das Landesamt für Landwirtschaft in Bayern (LfL) weist darauf hin, dass Kälber vor allem bei Niedrigpreisen für die Milch mit Vollmilch getränkt werden. Wird diese nicht auf 35 bis 39° Celsius erwärmt gerinnt sie nicht im Labmagen und es kommt zu Durchfällen. Eine Joghurttränke kann bei saisonalen Engpässen bei Vollmilch Abhilfe schaffen. Dabei werden auf zehn Liter Vollmilch 500 Gramm Naturjoghurt eingemischt. Die Mischung muss bei Zimmertemperatur von 20 Grad Celsius in einem abgedeckten Gefäß 15 bis 20 Stunden fermentieren [1].

Mikrobiom

Wegen der zahlreichen Infektionsmöglichkeiten ist eine Antibiotikagabe nicht indiziert, weil diese nur gegen Bakterien wirkt. Und außerdem die gesunde Mikroflora ebenfalls vernichtet. Jahidul Islam und Tomonori Nochi von der Universität Tokio haben eine andere Methode gefunden, starken und anhaltenden Durchfall zu beenden.

Dabei haben sie das fäkale Mikrobiom von gesunden Kälbern zu einem Medium verarbeitet, dass den erkrankten Kälbern „transplantiert“ werden kann (fecal microbiotica transplantation – FMT). Das ist nicht unbekannt, aber Nochi hat die Vorgehensweise praxisgerecht erweitert und für die Auswahl von gesunden Kälbern, deren Mikrobiom besonders gut wirkt, über Biomarker identifiziert [2].

Lesestoff:

[1] https://www.lfl.bayern.de/ite/gruenland/053593/index.php

[2] Islam J et al.: Development of a rational framework for the therapeutic efficacy of fecal microbiota transplantation for calf diarrhea treatment, in: Microbiom 10 (31) Feb 22 https://doi.org/10.1186/s40168-021-01217-4

Roland Krieg

