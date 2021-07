Die Bewässerungsart bestimmt über die Kohlenstoffsenke

06.07.2021 Landwirtschaft

Wie viel Biomasse erzeugt die nachhaltige Bewässerung?

Pflanzen entziehen über ihre Photosynthese der Atmosphäre Kohlenstoff und sind in der Lage, es als organische Substanz im Boden zu speichern. Werden die Pflanzen darüber hinaus beispielsweise für den Bausektor genutzt, ist der Kohlenstoff eine weitere Zeit lang fest gebunden. Dieser Prozess heißt Carbon Capture and Storage (CCS). Im März hat ein Forscherteam die Biomassenutzung im Rahmen der Bioökonomie auf das vorhandene Bewässerungsregime hin untersucht und die Auswirkungen auf den Wasserstress von Regionen analysiert [1].

Eine diesen Montag veröffentlichte Studie hat das Speicherpotenzial von Kohlenstoff in Bezug auf die Bewässerungsstrategie berechnet. Die Arbeit vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), der japanischen Universitäten Ritsumeikan und Kyoto ist im Journal „Nature Sustainability“ erschienen. Die Autoren haben das Potenzial für Bioenergie mit Capture and Storage anhand der Bewässerungstypen unbegrenzt, nachhaltig und ohne Bewässerung global berechnet.

Das jährliche Potenzial bis 2090 für gespeicherten Kohlenstoff liegt unter Regenfeld-Bedingungen zwischen 0,82 und 1,99 Gigatonnen (Gt). Bei voller Bewässerung erhöht sich die Spanne auf 1,32 bis 3,42 Gt C/a. Wird nachhaltig bewässert liegt die Spanne bei 0,88 bis 2,06 GT C/a. In beiden Fällen ist das Speicherpotenzial höher als bei der Regenfeld-Landwirtschaft. Immerhin, das Plus von fünf bis sechs Prozent bei der nachhaltigen Bewässerung liegt noch in Reichweite der Schätzungen, dass 2100 jährlich zwischen 1,6 und 4,1 Gt C pro Jahr für das Klimaziel der maximalen Erderwärmung von 1,5 bis zwei Grad Celsius notwendig sind.

Lesestoff:

Zhipin Ai et al.: Global BECCS potential is largely constrained by sustainable irrigation, in Nature Sustainable, 05 July 2021 http://dx.doi.org/10.1038/s41893-021-00740-4

[1] Bioenergie braucht nachhaltiges Wassermanagement: https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/bioenergie-braucht-nachhaltiges-wassermanagement.html

Roland Krieg

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html